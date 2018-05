De Zweed Lars Graneld is vastgoedexpert bij Aberdeen Standard Investments. De Britten beheren bijna 50 miljard euro aan vastgoed, goed voor 7 procent van het totaal beheerd vermogen.

Hoe pakt u beleggingen in vastgoed aan?

Lars Graneld: ‘Standard Life en Aberdeen AM hebben allebei een traditie in directe beleggingen in het VK en elders in Europa. Dat betekent dat onze fondsen rechtstreeks in gebouwen beleggen, gemiddeld in zo’n 25 per fonds. Daarnaast had Standard Life expertise in fondsen met onderliggend beursgenoteerde vastgoedaandelen en Aberdeen in niet-genoteerde vastgoedfondsen. Door onze fusie hebben we nu drie manieren om in vastgoed te investeren. In totaal hebben we 280 vastgoedspecialisten in dienst.’

Welk vastgoedtype geniet uw voorkeur?

Graneld: ‘Residentieel vastgoed is erg aantrekkelijk. Dat is een segment dat in de VS al langer bestaat, en waarin Europa een inhaalbeweging maakt. Woningen, studentenhuizen en rusthuizen geven een vastgoedportefeuille een defensief karakter. De bezettingsgraad leunt doorgaans tegen 100 procent aan, terwijl we in winkel- en kantoorvastgoed geregeld een leegstandsgraad boven 10 procent hebben. Bovendien geniet residentieel vastgoed van enkele trends zoals verstedelijking en migratie. Als we vandaag toch naar bedrijfsvastgoed kijken, dan hebben we een voorkeur voor magazijnen. Kantoren lijden onder de trend naar thuiswerk en mobiele werkplaatsen. En retail gaat gebukt onder e-commerce. In dat subsegment geloven we wel nog in buurtvoedingswinkels en in winkelparken waarin ook plaats is voor entertainment. Door de brexit zijn we voorzichtig met Brits vastgoed, maar alles heeft zijn prijs.’

Momenteel haalt u bij grote beleggers geld op voor een fonds in ‘wereldwijde vastgoedsecondaries’. Wat zijn dat?

Graneld: ‘Institutionele beleggers stoppen soms geld in een gesloten vastgoedfonds met bijvoorbeeld een looptijd van tien jaar. Als ze dan plots geld nodig hebben, zoeken ze een overnemer voor hun aandeel in dat fonds. Vastgoedsecondaries zijn dus de deelnames aan die niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen die in de markt worden geplaatst door beleggers die uit zo’n fonds willen stappen. Ons secondariesfonds pikt die deelnames op. Dat gebeurt tegen een korting op de intrinsieke waarde die varieert van 0 tot 20 procent. In extreme stressscenario’s, zoals bijvoorbeeld na de brexitstemming, kan die korting oplopen tot 80 procent. Het is onze rol om liquiditeit te verschaffen aan niet-liquide fondsen. Maar de beleggers in onze fondsen kunnen uiteraard niet op elk moment uitstappen. Als je de premie voor illiquiditeit (geringe verhandelbaarheid, red.) wil oprapen bovenop het klassieke rendement van vastgoed, moet je ook aanvaarden dat je zelf in een niet-liquide product zit. In ons vorige vastgoedfonds van Europese secondaries haalden we 300 miljoen euro op.’