Scout24 | Bedrijvenhandelaars doen geen koopjes meer

De lage rente was de smeerolie in dat mechaniekje. De fondsen konden spotgoedkoop veel geld lenen en hadden geen probleem om die leningen af te betalen met een deel van de winst van het overgenomen bedrijf. Een klassieke schuldenhefboom waarmee de ‘bedrijvenhandelaars’ het rendement op de eigen middelen fors opkrikten.

Maar er begint misschien zand te komen in het raderwerkje. Kijken we even naar het overnamebod van de investeringsgroepen Blackstone en Hellman & Friedman op Scout24, een beursgenoteerde Duitse uitbater van online marktplaatsen zoals de autosite Autoscout24.be. Nadat hun eerste bod van 43,50 euro per aandeel was afgewezen, trokken de fondsen gisteren hun biedprijs op naar 46 euro. Maar op de beurs ging de koers daar nog iets boven omdat veel beleggers hopen dat er een hoger bod komt - mogelijk van een mediabedrijf zoals het Duitse Axel Springer of het Noorse Schibsted.