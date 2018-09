Serge Pizem: 'Onze les uit de crisis? Geen illiquide activa in portefeuille'

Serge Pizem: ‘Een overwinning van de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen in de VS. Dat geeft president Donald Trump een sterke positie. Zo kan hij de economie weer stimuleren met een belastingverlaging. Om die stimulans te compenseren en een oververhitting van de economie tegen te gaan zal de Fed de rente optrekken. Daardoor verdwijnt goedkoop krediet in de VS, waarmee bedrijven hun aandelenkoersen ondersteunden door eigen aandelen in te kopen. Door de kredietverstrakking zal de Amerikaanse economie een grote schok krijgen. Bij een stijgende rente in de VS zal de dollar stijgen en zullen de opkomende markten weer klappen krijgen. Als Trump doorgaat met het belagen van zijn handelspartners, komt de dominante positie van de dollar in het gedrang. Beleggers zullen zich beginnen afvragen waarom ze nog zoveel dollars aanhouden.’

Zijn de aandelen van de opkomende markten een interessante belegging? Pizem: ‘We zijn optimistischer over de groeimarkten. Ons basisscenario is dat de Democraten versterkt uit de verkiezingen komen omdat meer Democratische kiezers in het stemhokje opdagen. Op die manier kan Trump geen nieuw stimuleringspakket doorvoeren. Daardoor moet de dollar stabiliseren. Een normalisering van de handel moet ook bijdragen tot de sterkte van de groeilanden. Je moet er wel rekening mee houden dat beleggingen in groeilanden volatiel zijn en dus investeringen op de lange termijn. In een crisis is er geen overheid om de zaken te stabiliseren. Als investeerder moet je een crisis kunnen uitzitten. Je mag niet verplicht worden activa te verkopen tegen een lage prijs wegens de lage liquiditeit.’

Wat hebt u geleerd uit de financiële crisis van tien jaar geleden?

Pizem: ‘Op dat moment was ik beheerder van een aandelenportefeuille. Het was een zware, stressvolle periode. Tijdens zo’n crisis voelen we mee met onze klanten die geld verliezen. Het was ‘back to basics’. Er was geen liquiditeit meer, bankleningen waren dood. Ik heb er veel uit geleerd. Nu dekken we ons in tegen risico’s. We weten ook dat de correlatie tussen activaklassen onstabiel is en verandert. We stellen onze modellen meer in vraag. Het verleden is geen goede voorspeller van de toekomst. We kennen nu ook het gevaar van een liquiditeitscrisis waarbij je je beleggingen niet kunt verkopen. Daarom hebben we geen illiquide activa in onze portefeuille. Een nieuwe crisis valt niet uit te sluiten. Ze zeggen dat de banken sterker zijn. Dat is waar, maar er is ook veel meer schuld in de wereld. De schaduwbanken zijn een potentieel probleem.’