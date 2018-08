Talmende toezichthouder haalt bitcoin onderuit

De prijs van de digitale munt bitcoin zakt woensdag onder 6.500 dollar. De Amerikaanse toezichthouder stelde opnieuw de goedkeuring van een bitcoin-tracker uit.

De financiële instelling VanEck deed voor de derde keer een poging om een tracker te lanceren op bitcoin. De Securities & Exchange Commission stelde de goedkeuring alweer uit. De toezichthouder zal een beslissing nemen voor 30 september. Een bitcointracker is een beursgenoteerd fonds dat de prestatie van de bitcoin schaduwt.

Het is niet voor het eerst dat de toezichthouder talmt. Zowel de rijke tweelingbroers Winklevoss als de Chicago Board Options Exchange (CBOE) proberen de lancering van een bitcointracker goedgekeurd te krijgen. Maar de toezichthouder vindt dat de onderliggende bitcoinmarkt niet bestand is tegen marktmanipulatie. Maandag bleek uit een onderzoek van The Wall Street Journal dat de handel in digitale munten massaal gemanipuleerd wordt.

De tracker van VanEck zou uniek geweest zijn omdat ze rechtstreeks wil beleggen in bitcoin om de prestatie na te bootsen, en niet zou werken via futures. Professionele beleggers vinden het veiliger om een bitcointracker te kopen op een gewone beurs, in plaats van bitcoins te kopen op een van de cyrptoplatformen.