Test-Aankoop stopt modelportefeuille in tak23-fonds

Wie het product koopt, betaalt jaarlijks maximaal 0,80 procent beheerskosten aan Integrale. Daarvan stort Integrale 0,24 procent door naar Test-Aankoop. Die kosten komen boven op de beheerskosten die onderliggende fondsen aanrekenen. Net zoals bij een klassiek dakfonds - een fonds dat in andere fondsen investeert - tracht Integrale de kostenwedloop te verlichten door in institutionele fondsen te beleggen. Die rekenen minder kosten aan dan retailfondsen. Test-Aankoop stipt zelf een belangrijk voordeel aan: ‘Onze aanbevolen fondsen kan je meestal niet bij één enkele bank kopen. Met dit product zit je meteen in alle fondsen.’