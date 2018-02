Tien geldvragen aan Marnix Arickx

Marnix Arickx (51) is de CEO van BNP Paribas Asset Management Belgium en ook voorzitter van BEAMA, de federatie van de fondsensector. ‘Ik heb nog nooit een individueel aandeel gekocht.’

1 Wanneer hebt u echt leren omgaan met geld?

‘Toen ik na mijn universitaire studies een jaar in de VS heb gestudeerd. Die studies waren hallucinant duur en ik had geen beurs, waardoor ik spaarzaam moest zijn. Ik ben toen geen enkele keer op restaurant geweest. Een computer moest ik aankopen met een medestudent. Ik denk dat we de enige twee studenten op de campus waren die geen eigen computer hadden.’

2 Wat hebt u geleerd uit de voorbije beurscrisissen?

‘Dat het heel lastig is om je niet te laten meeslepen door het optimisme van de financiële markten, zelfs als je al jaren in de financiële sector werkt. Voor het uitbreken van de financiële crisis heb ik zelf ook het gedeelte aandelen in mijn beleggingsportefeuille opgebouwd. Achteraf gezien heb ik me laten meeslepen door emoties.’

3 In welk soort fondsen investeert u niet?

‘Hoewel we veel beleggers aanraden om te investeren in gemengde fondsen, doe ik dat zelf niet. Dat heeft met professionele trots te maken. Ik wil nog altijd zelf de juiste mix samenstellen van aandelenfondsen en veilige beleggingen, zoals spaarproducten en obligaties. Dan komt de fondsbeheerder in mij boven.’

4 Belegt u ook in individuele aandelen?

‘Ik heb nog nooit een individueel aandeel gekocht. In het begin van mijn carrière wilde ik als fondsbeheerder sowieso elk belangenconflict vermijden. Ook in mijn huidige functie kan ik het me deontologisch niet veroorloven om in individuele aandelen te beleggen. Ik heb ook nooit die behoefte gevoeld.’

5 Wat is uw slechtste financiële beslissing?

‘Om meer dat 20 jaar lang een huis te huren. Pas zes jaar geleden hebben we zelf iets gekocht. Toen we jong waren, huurden we een huis met de bedoeling er drie jaar later een te kopen. Maar al die jaren later woonden we nog altijd in datzelfde huis. Pas toen het toch een beetje te klein werd met opgroeiende kinderen en ook de eigenaar aangaf dat hij het wilde verkopen, zijn we op zoek gegaan naar een eigen huis. We hadden dat veel sneller moeten doen.’

6 Waaraan spendeert u niet graag geld?

‘Ik heb er geen probleem mee om geld uit te geven aan duurzame zaken, zoals de inrichting van ons huis. Reizen daarentegen zeggen me helemaal niets. Ik vind dat weggesmeten geld, zeker als het alleen maar is om ergens aan een strand te liggen. Het is al meer dan 15 jaar geleden dat ik op reis ben geweest. Ik spendeer mijn vakanties thuis en geregeld gaan we eens op uitstap.’

7 Wanneer laat u het geld rollen?

‘Ik heb een zwak voor technologie. Niet voor de kleine gadgets, maar wel voor de grotere elektronica. 13 jaar geleden kocht ik een van de eerste lcd-flatscreen-tv’s. We hebben ook al jaren led-verlichting in huis.’

8 Doet u aan pensioensparen?

‘Daar ben ik een hele grote voorstander van. Ik doe het dan ook al jarenlang. Voorts ben ik nooit veel bezig geweest met mijn pensioen. Maar sinds mijn 50ste verjaardag spookt die gedachte al wat vaker door mijn hoofd.’

9 Houdt u een huishoudboekje bij?

‘Dat is toch al een tijd geleden. Zolang er op het einde van de maand nog genoeg over is om te sparen, voel ik de noodzaak niet om mijn uitgaven uit te pluizen.’

10 Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Ik kan er niet zo goed tegen als mensen klagen dat ze te veel belastingen moeten betalen. Die mensen zouden blij moeten zijn, want dat wil zeggen dat ze ook veel geld verdienen. En uiteraard kunnen we vragen stellen bij de belastingdruk en het overheidsbeslag. Maar er zijn veel plekken in de wereld waar het slechter is.’