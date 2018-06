Umicore en BMW favoriete klimaataandelen van Schroders

Umicore en BMW kunnen een grote bijdrage leveren aan de afremming van de klimaatverandering. Dat stelt de Britse vermogensbeheerder Schroders.

Twijfelt u er nog aan dat het klimaat verandert en dat wij daar de hand in hebben? Waarschijnlijk niet. De jaar na jaar stijgende gemiddelde temperaturen op onze planeet, de toename van het aantal orkanen in het Caraïbisch gebied, de droogteperioden in andere delen van de wereld die resulteren in mislukte oogsten, bosbranden en migratiestromen, de ongewoon hoge temperaturen in het noordpoolgebied of de barsten in het zuidpoolijs. Het zijn signalen die ons met de neus op de feiten drukken.

We beschikken echter over de wapens om de opwarming van de aarde af te remmen. ‘We hebben de technologie die nodig is om de klimaatverandering te stoppen en we hebben ook het geld. Het probleem is dat het niet in ons verhaal past. Dankzij de vooruitgang heeft de volgende generatie het steeds beter dan de vorige. Maar als we gewoon doorgaan, wordt alle vooruitgang tenietgedaan’, waarschuwt Ed Gillespie van het duurzaamheidsagentschap Futerra.

Hij blijft echter optimistisch en pleit voor ‘klimaatdisruptie’ en voor een gigantische transformatie in de geest van Elon Musk. Die visionaire ondernemer past andere dan de gangbare technologieën toe: denk aan een huis dat via zonnepanelen zijn eigen elektriciteit maakt, die stroom in batterijen opslaat en die ’s nachts weer afgeeft om de Tesla op te laden.

Ook andere bedrijven zien kansen en ontwikkelen activiteiten die ons helpen afkicken van onze verslaving aan fossiele brandstoffen of die de klimaatverandering tegenwerken. Gillespie verwijst naar het Deense energiebedrijf Ørsted, dat volledig overschakelt op hernieuwbare energie en niettemin winstgevend blijft. Een ander voorbeeld is het Londense project Energy Garden, waarbij lokale gemeenschappen sier- en moestuinen aanleggen op bovengrondse stations van de metro en er tegelijk zonne-energie produceren.

Als de markt van de elektrische auto’s de komende tien jaar maal twintig gaat, dan lijkt Umicore goedkoop. Simon Webber Fondsbeheerder Schroders

Als belegger kunt u profiteren van bedrijven die bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. En via uw investering kunt u hun groei aanjagen. Het Global Climate Change-aandelenfonds van de Britse multinationale vermogensbeheerder Schroders is een van de fondsen die al meer dan tien jaar op dat thema focussen. ‘Er zijn enorme veranderingen nodig om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen. De actie vanuit de politiek wordt stilaan minder belangrijk. De grote verandering komt vanuit de economie’, benadrukt Andrew Howard, hoofd duurzaamheidsonderzoek bij Schroders.

Om de opwarming van de aarde af te remmen is een drastische transformatie van de wereldeconomie nodig. Howard denkt dat de meeste bedrijven op een of andere manier - in hun activiteiten, kosten of balans - getroffen worden door de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Hij verwacht een impact van 10 à 20 procent op de wereldwijde waarderingen van aandelenportefeuilles. Er zijn echter niet alleen verliezers, maar ook winnaars. Het komt erop aan die eruit te pikken.

Bij de samenstelling van de portefeuille van zijn Global Climate Change-fonds gaat Schroders erg gestructureerd te werk. ‘We bekijken eerst welke gebieden kunnen profiteren van de strijd tegen de klimaatverandering en zoeken daar bedrijven waarin we kunnen investeren. Daarna kijken we naar de verwachte winstgroei en naar de waardering’, legt fondsbeheerder Simon Webber uit.

Een van Webbers favorieten is de Belgische materiaaltechnologiegroep Umicore . ‘Ze beschikt over een recyclagefabriek die batterijen van elektrische auto’s kan recycleren zodra die het einde van hun levenscyclus hebben bereikt. Daarnaast levert Umicore ook materialen om die batterijen te maken’, legt hij uit. Of Umicore niet duur is? ‘Een koers-winstverhouding van rond 30 is niet weinig, maar als de markt van de elektrische auto’s de komende tien jaar maal twintig gaat, lijkt dat goedkoop.’