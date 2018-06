‘Vergeet de FANG, de toekomst ligt in Azië'

Laat Europese en Amerikaanse aandelen links liggen, Azië is waar je moet zijn. Dat was het credo van Europa’s grootste verzekeraar Allianz op een conferentie in Berlijn. Vooral de disruptieve technologie in China biedt kansen.

Een bedelaar in China zit op straat met een mok in de hand. Maar in de beker zitten geen munten. Op de zijkant van de kop kleeft een barcode. Als voorbijgangers die inscannen met de applicatie Alipay op hun smartphone, komt een bedrag naar keuze op de rekening van de bedelaar.

‘Op die manier hebben mensen die geen kleingeld op zak hebben geen excuus,’ glimlacht Terence Law. Als onderzoekshoofd van de Duitse beheerder Allianz Global Investors voor de Aziatische regio speurt Law het continent af naar veelbelovende technologieën. ‘Het voorbeeld illustreert de indrukwekkende inhaalbeweging die Azië heeft ingezet op het vlak van technologie. China is op weg om de eerste cashloze maatschappij in de wereld te worden’, zegt Law. Er circuleert nog steeds cash ten belope van 10 procent van het Chinese bbp, maar dat aantal zakt snel. De hoeveelheid elektronische betalingen stijgt er met 40 procent per jaar.

‘Door de snelle innovatie worden verschillende stappen in de ontwikkeling overgeslagen. In China stapt men bijvoorbeeld meteen over van cash naar digitaal betalen’, zegt Law. ‘De kredietkaart heeft nooit echt voet aan de grond gekregen. In de VS gebruikt acht op de tien een kredietkaart, in China is dat slechts drie op de tien.’

Chinese e-commerce boomt

Alipay, de betalingsdienst van de Chinese e-commercegigant Alibaba, is met een marktaandeel van 54 procent de onbetwiste marktleider in digitale betalingen. Maar ook WeChat is een belangrijke speler. De socialemedia-app, ontwikkeld door het Chinese techbedrijf Tencent, is een ander voorbeeld van disruptieve Aziatische technologie. WeChat groepeert tal van functies zoals sociale media maar ook betalingen in een app. In maart dit jaar haalde WeChat de kaap van 1 miljard dagelijkse gebruikers en meer dan de helft spendeerde er ook langer dan anderhalf uur per dag.

In China stapt men meteen over van cash naar digitaal betalen. De kredietkaart komt er niet van de grond. Terence law allianz global investors

Door het gebruiksgemak zijn de geïntegreerde apps een geduchte concurrent voor banken en verzekeraars. Gebruikers kunnen verschillende functies gebruiken en hoeven daarvoor de app niet te verlaten. Ant financial, de financiële tak van Alibaba, biedt diensten aan zoals kredietverlening en vermogensbeheer.

De economische groei van China bedroeg in 2016 evenveel als die van Zwitserland, België, Polen en Ierland opgeteld. Die gigantische groei schept veel opportuniteiten omdat het Chinese volk rijker wordt. ‘In 2000 spendeerde het gemiddelde Chinese gezin maar 25 procent van zijn inkomen aan niet-noodzakelijke producten zoals ontspanning en educatie,’ zegt Neil Dwane, strateeg van Allianz Global Investors. ‘Door de economische groei en de omwenteling van de Chinese economie richting consumptie zal dat percentage tegen 2020 opgetrokken zijn tot 43 procent.’

De groeiende consumptiedrang van de Chinezen biedt kansen aan e-commerce. ‘China is de meest boeiende markt op het vlak van e-commerce. De komende jaren zal de elektronische handel in China jaarlijks met 21 procent groeien. In de rest van de wereld groeit de e-commerce ‘maar’ met 13 procent per jaar,’ vertelt Law. ‘In China verloopt 16 procent van de kleinhandel nu via het internet, in de VS is dat 10 procent. De grootste opportuniteit verwacht ik in de verkoop van vers voedsel. Daar is de penetratiegraad het kleinst. We zien nu dat Alibaba op die markt het geweer van schouder verandert en investeert in bakstenen winkels. Op die manier weet het ook wat de consument koopt en kan het die data vermarkten.’

Extra regulering dreigt

Azië wordt stilaan de drijvende kracht achter de wereldwijde innovatie. Nu al spendeert China meer geld aan onderzoek en ontwikkeling dan de Europese Unie en dit jaar onttroont het waarschijnlijk de VS als grootste uitgever van onderzoeksgeld. Een derde van ’s werelds ‘unicorns’ - technologische start-ups met een waarde van meer dan één miljard dollar - bevindt zich in China. Het Chinese taxibedrijf Didi heeft bijvoorbeeld een waarde van zowat 56 miljard dollar.

‘Vergeet de FANG (staat voor Facebook, Amazon, Netflix en Google (Alphabet)’ drukt Dwane ons op het hart. ‘Het tijdperk van de BATTS (Baidu, Alibaba, Tencent, TSMC, Samsung, red.) is aangebroken. Sinds oktober 2014 presteerden de BATTS beter dan de FANG. Bovendien hangt FANG extra regulering boven het hoofd. Het westen is minder ondernemend dan vroeger. Over Europa moeten we zelfs niet spreken. Een techbedrijf van het formaat van de FANG is daar niet te vinden.’

Wie nog rendement wil, richt de blik sowieso beter naar het oosten, aldus Dwane. ‘De brede Amerikaanse aandelenindex S&P 500 heeft geen opwaarts potentieel meer. Amerikaanse aandelen noteren duur en we verwachten een significante correctie binnen het jaar. In Europa is de economische groei over haar piek heen.’

Het groeiende belang van China in de wereldeconomie wordt evenwel niet vertaald in de kapitaalmarkten. Hoewel China ruim 15 procent van de wereldeconomie voor zijn rekening neemt, beslaan Chinese aandelen maar 3 procent van de wereldwijde index MSCI ACWI. Geen enkel aandeel is zelfs in de befaamde korf met aandelen van ontwikkelde landen MSCI World opgenomen. Meestal handelen beleggers in Chinese bedrijven door aandelen te kopen die genoteerd staan in de VS of in Hongkong.

‘Van de aandelen op de Chinese beurs is 80 procent in handen van kleine beleggers,’ zegt Anthony Wong, beheerder van een fonds Chinese aandelen. ‘Omdat zij de aandelen gemiddeld slechts drie tot vier maanden aanhouden, is er heel wat inefficiëntie. Investeerders die de Chinese beurs links laten liggen, vergooien dus heel wat kansen.’