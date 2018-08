Vermogensdienst van Triodos strikt 10 miljoen

De nieuwe dienst vermogensbeheer van Triodos in België heeft in de eerste jaarhelft een 200-tal klanten aangetrokken die de ethische bank samen ruim 10 miljoen euro laten beheren. Dat meldde Triodos bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers.

Triodos kondigde eerder al aan dit jaar sterk in te zetten op laagdrempelig vermogensbeheer , waarbij het geld in ethische beleggingsfondsen gaat. De bank beheert vermogens vanaf 5.000 euro. Dat er al 200 klanten zijn, toont volgens Triodos België-directeur Thomas Van Craen de grote vraag naar de nieuwe service.

Ook de andere diensten van Triodos groeien verder in België. De portefeuille duurzame kredieten dikte met 10 procent aan tot 1,65 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de groei 5,1 procent. De spaardeposito’s namen met 6,8 procent toe tot 1,9 miljard. Triodos telt in ons land 77.000 klanten en 134 medewerkers.