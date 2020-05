Vijf favoriete aandelen van Pieter Tobback

Pieter Tobback is senior fondsbeheerder Van Lanschot Profielfondsen. ‘Ik heb gekozen voor een gezonde mix van eerder defensieve bedrijven alsook meer cyclische/coronagetroffen namen.’

Estée Lauder | Verzorgingsproducten

Estée Lauder is de enige wereldspeler in de premium beauty markt. Met merken zoals Clinique, Mac en Bobbi Brown bekleedt Estée Lauder de nummer 1 of 2 wat betreft huidverzorging en make-up in landen zoals de VS en China. Consumenten zijn trouw en bereid extra te betalen. De lage penetratie van huismerken is hier ook tekenend. Estée Lauder realiseert een consistent hoge winstgevendheid (15% winstmarge). Dit wordt mee ondersteund door schaalvoordelen qua inkoop, logistiek en marketing. Op korte termijn staat de omzet onder druk, onder meer op luchthavens. Een sterke stijging van de online verkopen biedt weerwerk. In combinatie met een sterke balans maakt dit ons comfortabel te blijven investeren in dit bedrijf.

Salesforce | Software

Met 17% marktaandeel is Salesforce uitgegroeid tot dé speler in de Customer Relationship Management (CRM) markt. De opmars begon al in 2000 toen het bedrijf een applicatie maakte die toegankelijk was in een webbrowser. Software as a Service (SaaS) brengt een efficiëntieslag mee voor bedrijven door beter voorspelbare uitgaven en automatische upgrades. We zien dat klanten trouw blijven aan Sales Cloud, het hoofdproduct van Salesforce. Een IT-manager beseft dat dit het beste product op de markt is, alsook werknemers zijn weigerachtig te switchen. Met een omzetgroei van 20 procent, sterke cashflowgeneratie en een netto-cash positie, zien we een mooie toekomst weggelegd voor deze softwarespeler.

Novo Nordisk | Farma

Farmaspeler Novo Nordisk neemt 25% van de diabetes en liefst 50% van de insulinemarkt voor zijn rekening. Ondanks vele goede intenties zal deze markt de komende jaren waarschijnlijk nog toenemen. Enkele jaren terug woog de concurrentie van Sanofi en Eli Lilly op de winst. Verzekeraar United Health plaatste enkele geneesmiddelen van Novo bovendien een bank achteruit. De huidige productlijn is in onze ogen sterk en moet kunnen weerstaan aan de competitie. Schaalvoordelen maken het mogelijk om sterk te blijven investeren in O&O alsook om de kosten onder controle te houden. Novo realiseert een operationele winstmarge van 40%. Novo heeft amper schulden en met Novo Foundation een lange termijn aandeelhouder.

Schermvullende weergave Pieter Tobback.

Compass | Cateraar

Compass is een voedingscateraar die diensten levert aan bedrijven, ziekenhuizen, scholen en sportclubs. De groep slaagt het erin bedrijven zoals Google en Chelsea Football Club aan de haak te slagen. Compass bouwt de catering op bij de klant zelf. Op de korte termijn is er logischerwijze omzetverlies. Bedrijven laten werknemers van thuis werken. Wel is er extra vraag vanuit ziekenhuizen. Compass heeft de laatste jaren een strikte kostencontrole. Via de Amerikaanse dochter Foodbuy wordt sterk onderhandeld bij de inkoop van voedingsmiddelen. Dit maakt dat Compass de hoogste marges binnen de sector heeft. We zijn geen voorstander van overnames, tenzij bij een speler zoals Compass die kleinere spelers succesvol integreert.

Kerry Group | Voedingsingrediënten