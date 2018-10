‘We kunnen niets anders dan dit uitzweten'

De voorbije weken vlogen aandelen de deur uit. Vooral kleine en middelgrote aandelen zakten. Laat dat nu de vijver zijn waarin beheerder Rik Dhoest vist voor Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund. Het fonds kiest voor aandelen dicht bij huis, als ‘het kan’.

Over de eerste negen maanden van het jaar verloor het fonds 8 procent. In oktober zijn de verliezen verder opgelopen. Verandert u van strategie?

Rik Dhoest: ‘Allesbehalve. Onze voorkeur lag van in het begin bij kwaliteitsbedrijven die een positieve brutobedrijfskasstroom (ebitda) realiseren. Die strategie is meer dan ooit belangrijk in deze markten. Een aandeel als Nyrstar (zink) hebben we dus niet. Ook in biotechbedrijven beleggen we niet.’

De focus op kwaliteit heeft u niet geholpen tijdens de uitverkoop.

Dhoest: ‘Klopt, het tegendeel zelfs. De biotechbedrijven hebben vrij goed standgehouden, en in de VS doen sommige dure techbedrijven het nog redelijk goed. Er is onder de smallcaps een liquiditeitsprobleem. Aandelen vallen zwaar terug omdat er gewoon geen kopers zijn. We zien dat niet alleen op de beurs. Als we een blok aandelen buiten de beurs om willen verhandelen, dan is het gemakkelijk om te kopen, maar moeilijk om te verkopen. We kunnen er weinig aan doen, behalve dit uitzweten. Bij de meeste bedrijven is weinig veranderd. Dat bevestigt het management van bedrijven ons ook.’

Smallcaps hebben een liquiditeitsprobleem. Ook als we een blok buiten de beurs om willen verhandelen, is het moeilijk om te verkopen. Rik Dhoest Nagelmackers

Waren sommige Belgische aandelen te hoog gestegen, zoals Melexis boven 90 euro?

Dhoest: ‘Achteraf is het natuurlijk makkelijk. Laten we er even bij stilstaan waarom die aandelen zo fors gestegen waren. Aan de basis lag niet zelden het begin van de opvolging van een aandeel door een buitenlands beurshuis, zoals Berenberg, wat tot aankopen in de Londense City leidde. Als die grote beleggers nu verkopen in een markt die weinig liquide is, dan zie je de weerslag.’