'We zetten in op de volledige voedingsketen'

Welke thema’s vinden we terug in uw beleggingsstrategie?

Cédric Lecamp: ‘Wij zetten in op de volledige voedingsketen: van de boerderij, via de distributie tot op uw bord. We hebben veel aandacht voor bedrijven die op een duurzame wijze de rendementen in de landbouw willen verhogen. Die groep is goed voor 17 procent van de door ons beheerde activa. Ondernemingen die onze voorkeur wegdragen, zijn bijvoorbeeld de tractorenproducent Deere & Co en Trimble. Dat laatste levert telemetriediensten aan tractorbestuurders. Daardoor kunnen ze de kwaliteit van het aantal uren zon op hun velden controleren en de hoeveelheid gebruikte meststof en onkruidbestrijders verminderen met 80 tot 90 procent. De organische groei bij Trimble zal de volgende jaren rond 10 procent per jaar liggen en de recurrente diensten bedragen al ruim 50 procent van de omzet.’