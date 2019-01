‘We zien stilaan waarde in Amerikaanse obligaties'

Door de renteklim in de VS ontstaat waarde in Amerikaanse obligaties. Ook het papier van enkele groeilanden en bedrijven biedt kansen. Maar het blijft oppassen, meent Columbia Threadneedle.

Zowel voor aandelen- als voor obligatiebeleggers is 2018 een jaar om vlug te vergeten. Met obligaties verdiende u alleen iets met Spaans of Australisch papier. Maar ook met andere activa was het aartsmoeilijk om te scoren. ‘In 2018 levert 90 procent van alle activa een negatief rendement op. Dat is zelden gezien, en zelfs nog slechter dan in 2008, het jaar van de grote financiële crisis,’ zegt David Oliphant, directeur vastrentende producten bij de vermogensbeheerder Columbia Threadneedle. Het Angelsaksische huis heeft 485 miljard dollar (426 miljard euro) onder beheer, waarvan 40 procent geïnvesteerd is in obligaties en andere vastrentende producten.

Ook 2019 zal niet van een leien dakje lopen, al zijn er dankzij de lagere prijzen wel opportuniteiten. ‘De wereldeconomie blijft in redelijk goede vorm’, stelt Oliphant gerust. ‘Al merken we uit de daling van het ondernemersvertrouwen dat het momentum verslechtert, vooral in Europa. De inflatie is voorlopig geen probleem, maar het is een thema dat we goed in de gaten moeten houden. De krapte op de arbeidsmarkt kan leiden tot hogere lonen en hogere consumentenprijzen. Voorlopig houden tendenzen als de Amazonisering van het shoppen, het verlies van macht bij de vakbonden en de hogere productiviteit sterke prijsverhogingen tegen. Het is afwachten hoelang dat duurt.’

Populisme

De strateeg ziet daarnaast meer geopolitieke risico’s. ‘Je kan niet ontkennen dat de voordelen van de economische groei de voorbije jaren vooral naar het vermogende deel van de bevolking gingen, de bezitters van de activa. Het is niet onlogisch dat de massa daartegen in opstand komt. Dat leidde tot de verkiezing van Donald Trump in de VS, de brexit en regimewissels in landen als Mexico, Brazilië of Italië. We moeten afwachten tot wat de opmars van het populisme en het nationalisme leidt. Ook autoritaire leiders in Turkije, Rusland of Saoedi-Arabië verhogen de risico’s.’

Een bijkomende moeilijkheid is dat de centrale banken hun stimulus terugdraaien. ‘We gaan van een ultralage naar een lage rente. Het is zoals een patiënt heel geleidelijk van zijn medicijnen laten afkicken’, vergelijkt Oliphant. Het stoppen van de inkoop van obligaties en renteverhogingen wegen op de obligatiemarkt.

In die context is het cruciaal op zoek te gaan naar obligaties die wel mooie rendementen kunnen opleveren zonder al te veel risico’s te nemen. Maar waar vind je die? ‘Voor het eerst sinds lang zien we stilaan waarde in Amerikaans papier’, meent de beheerder. ‘De reële rendementen van Amerikaanse staatsobligaties (de rente min de inflatie, red.) naderen het hoogste peil in acht jaar.’ Concreet leveren Amerikaanse Treasuries met een looptijd van tien jaar opnieuw ruim 1 procentpunt meer op dan de inflatie. Dat is geleden van 2010. Het extra rendement van Amerikaans papier tegenover Europees papier is opgelopen tot meer dan 2,5 procentpunten.

High Yield

‘Ook hoogrentende obligaties zijn iets attractiever geworden. De koersen zijn fors gezakt, terwijl het percentage wanbetalingen erg laag blijft. Maar historisch ligt het extra rendement nog altijd lager dan gemiddeld.’

Het nadeel is dat u met Amerikaanse obligaties in de dollar belegt. ‘De kosten om je tegen een dollardaling in te dekken zijn relatief hoog. Maar we denken dat het groene biljet nu toch tegen zijn piek aanleunt, zodat het de moeite loont om het muntrisico in te dekken.’