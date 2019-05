'Wij beleggen niet in Europese banken'

Vergeet namen als BNP Paribas of Unicredit. Met blik op 2030 zijn Finecobank en HDFC de namen om te onthouden. Dat zegt City-veteraan Andrew Harvie van Columbia Treadneedle.

In een knotsgekke beurswereld die in luttele maanden van meltdown naar meltup gaat, is het verfrissend: een beleggingsseminarie dat niet op de volgende nanoseconde, maar wel op 2030 focust. Eén van de sprekers op het recente 'Alpha Research Seminar' in Brussel was Andrew Harvie, City-veteraan en vermogensbeheerder bij fondsbeheerder Columbia Threadneedle.

Volgens Harvie zijn berichten over de dood van de langetermijnbelegger fel overdreven. 'Wij proberen niet te raden of de eerstvolgende economische indicator iets boven of onder de verwachting zal liggen. We zoomen louter in op de balansen van bedrijven en proberen zo doorheen de dagelijks ruis op de markten langetermijntrends te ontwaren. Om eerlijk te zijn: hoe meer ruis op de markten, hoe meer kansen wij krijgen.'

DE BOUWSTENEN VAN EEN SLOTGRACHT Sterke merken en/of patenten als afweermiddel (bvb Unilever)

Netwerk effecten: meer waarde naarmate meer mensen dienst gebruiken (bvb Facebook, UnitedHealth)

Kosten voordeel: goedkoopste in de sector (bvb TSMC)

Schaal voordeel: één of twee dominante bedrijven in de sector (bvb Mastercard)

Overstappen naar concurrent is duur (bvb RELX)

Opvallend, twee sectoren die Europese beleggers uitspuwen - auto's en banken - vinden in de ogen van Harvie geen genade. Nochtans noteren beide sectoren die cruciaal zijn voor het globale Europese beursklimaat tegen minder dan 10 keer de winst. 'Je mag als belegger goedkoop nooit verwarren met koopwaardig. Beide zijn goedkoop voor een reden.'

Die reden heet - waarschuwing: modewoord op komst - disruptie. 'Beide sectoren hebben niet langer een voorspelbare cashflow, omdat er in een snel veranderende wereld geen slotgracht rond hun bedrijfswereld meer is. Wij gaan op zoek naar bedrijven die een slotgracht (zie inzet) rond hun bedrijfsmodel hebben, dankzij een sterke merknaam, patenten, schaalvoordelen, technologische knowhow of netwerkeffecten. Dat laatste wil zeggen dat hun diensten meer waarde krijgt naarmate meer mensen er gebruik van maken, zoals Facebook.'

Banken scoren op bijna al die vlakken slecht. 'Wij beleggen niet in klassieke Europese banken', zegt Harvie.

'Het enige Europese financiële aandeel waarin we investeren is Finecobank . Die Italiaanse directbank heeft geen kantoren en is dus ook niet belast met die dure erfenis.' Fineco is een lichtpunt op de beurs van Milaan: de fintechspeler is ruim verdubbeld sinds de beursgang vijf jaar geleden, terwijl over dezelfde periode een bankreus als Unicredit twee derde van zijn waarde heeft verloren.

Nog enthousiaster is Harvie over banken in opkomende landen. 'HDFC. Het is hier geen klinkende naam, in India komen ze jaar na jaar als sterkste merknaam van het land uit de bus. Ze zijn de grootste private bank en slaan munt uit de snelle groei van bankdiensten. Bovendien omarmen als ze geen ander nieuwe technologie.'

De beheerder vervolgt: 'Dat kunnen ze ook, omdat de overheid heel sterk inzet op biometrische identificatie, via het Aadhaar-project (door Wereldbank-hoofdeconoom Paul Romer omschreven als het meest gesofisticeerde ID-project ter wereld, red.). Dat maakt het bijzonder makkelijk om via smartphone een bankrekening te kopen. Bovendien is HDFC ook een enorm efficiënte bank: hun kosten belopen nog geen 40 procent van de inkomsten. Bij Europese banken zijn er weinig die onder 60 procent raken'.

Andere langetermijntrends waar de beheerder op probeert te surfen zijn technologie en demografie.

Schermvullende weergave Andrew Harvie, fondsbeheerder bij Columbia Threadneedle ©rv

In de eerste categorie vindt hij kredietkaartenuitgever Mastercard een onderschat technologie-aandeel. 'We onderschatten nog altijd hoe sterk cash op de terugweg is en dus betaalkaarten in opmars zijn. In Zuid-Korea is de centrale bank op weg om tegen volgend jaar alle muntjes uit de omloop te halen, in de ambitie het land op termijn cashloos te maken. Ikzelf merk hoe sterk in het Verenigd Koninkrijk de jongste jaren cashloos betalen met een chipkaart opgerukt is. Daar profiteert Mastercard dankzij het bijna-duopolie met Visa in kredietkaarten volop van'.