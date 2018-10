Vector Flexible, het flexibele fonds van Vector Asset Management en winnaar van een Tijd Fund Award, is een vreemde eend in de bijt in de wereld van de gemengde fondsen. ‘Wij blijven momenteel ver weg van obligaties.’

Waarom is Vector Flexible anders dan andere gemengde fondsen?

Werner Smets: ‘De meeste flexibele fondsen verdelen het geld van klanten over aandelen, obligaties, cash en eventueel goud. Maar als je de volatiliteit van je fonds wil verlagen, zijn er andere mogelijkheden dan het kopen van obligaties. We blijven ver weg van obligaties omdat we ze aan de huidige renteniveaus gewoonweg niet aantrekkelijk vinden. In de plaats dekken we rechtstreeks het aandelenrisico af.’

Hoe gaat dat in zijn werk?

Werner Smets: ‘De indekking gebeurt via futures of gestandaardiseerde termijncontracten. Vergelijk het met een brandverzekering voor een huis. Daarvoor betaal je een premie, in de hoop dat je nooit een beroep op de verzekering moet doen. In Vector Flexible zitten dezelfde aandelen als in ons sterfonds Vector Navigator. Maar bij het flexibele fonds wordt minimaal 25 procent van het aandelenrisico afgedekt. Dat maakt dat het fonds altijd minder volatiel is. Klanten profiteren wel minder van een stijging van de aandelenmarkten, maar omgekeerd lopen ze minder averij op bij felle koersdalingen. In vergelijking met andere gemengde fondsen doen we het ook vrij goed. Eind augustus presteerden we opnieuw 1,9 procentpunten beter dan het gemiddelde van de categorie. Eind september was dat 0,7 à 1 procentpunt. We kunnen overigens tot 100 procent indekking gaan, maar het hoogste percentage dat we ooit ingevoerd hebben, was 50 procent, tijdens de eurocrisis. Momenteel is 40 procent van de portefeuille ingedekt. Dat is meer dan het gemiddelde van de voorbije jaren, en ook wat hoger dan ons kwantitatief model ons voorschrijft. Maar de handelsoorlog en de brexit maken ons wat voorzichtiger.’