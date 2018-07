‘Wij zijn geen activisten'

‘Investeren in Europese bedrijven is de ideale manier om te investeren in de wereld’. Ziedaar waarom David Dudding, fondsbeheerder bij Columbia Threadneedle Investments, tuk is op Europese aandelen.

Met z’n 26 zijn ze, het pan-Europese aandelenteam van Columbia Threadneedle Investments, goed voor gemiddeld 16 jaar ervaring. Samen passeren ze bij zo’n 1.500 bedrijven per jaar in hun zoektocht naar Europese beursparels.

Threadneedle Pan European Fund Aandelenfonds

In oktober 1999 opgericht

Investeert minstens 2/3 van zijn activa in grote Europese en Britse bedrijven

Grootte van het fonds: 295 miljoen euro

51 namen in portefeuille

‘Met Europese bedrijven koop je ook een stuk van de rest van de wereld’, zegt fondsbeheerder David Dudding. ‘Omdat hun thuismarkt vaak te klein is, zijn Europese bedrijven over de grenzen heen op zoek gegaan naar groei. Een bedrijf als Kellogg’s heeft met een markt van 330 miljoen Amerikanen die nood niet, terwijl voor Nestlé de Zwitserse markt veel te klein was.’

Hoe gebeurt het selectieproces? ‘We gaan op zoek naar kwalitatieve bedrijven met een hoge cashflow en een management dat de centen op een slimme manier uitgeeft’, zegt fondsbeheerder Ann Steele, die het Threadneedle Pan European Fund beheert.

Uniek

‘Met kwalitatief bedoelen we onder meer bedrijven met een competitief voordeel. Dat maakt dat een bedrijf hoge winsten kan realiseren. Doorgaans ook voor een langere periode dan waar de financiële markten van uitgingen’, aldus Steele. ‘We houden van groei, maar niet an sich. Het moet duurzame groei zijn’, stelt Dudding.

‘Kwalitatieve bedrijven slagen er ook in de inkomsten en de cashflow te laten groeien in eender welke situatie. Vandaar dus dat we vooral kijken naar bedrijven die zich succesvol hebben weten aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en die een zekere uniciteit hebben’, zegt Steele.

‘Na jaren van groei zit er een economische terugval aan te komen. Alleen valt niet te voorspellen wanneer precies. Onze manier van investeren is zoeken naar bedrijven die wars van de economische conjunctuur groeien’, treedt Dudding bij.

Steele haalt er de zeilsport bij. ‘Ik beschouw fondsbeheerders als zeilers. En wat wil een zeiler doen? Jawel, zeilen. Het maakt niet uit wat voor weer het is. Je moet gewoon zien wat je aantrekt en bekijken of je al dan niet in volle vaart vooruitgaat.’

Geen nutsbedrijven

In nutsbedrijven is Steele niet geïnteresseerd. ‘Onder meer vanwege de regulering in de sector, maar ook omdat het geen groeibedrijven zijn en we ze te duur vinden.’ Ook banken staan niet hoog op haar verlanglijstje. ‘Financiële instellingen moeten terug naar de basics in plaats van aan de hele wereld geld te willen uitlenen.’

Per jaar neemt het pan-Europese team van Columbia Threadneedle zo’n 500 bedrijven onder de loep. De focus ligt vooral op grote en middelgrote ondernemingen. Op dit moment bestaat het fonds uit 51 namen. Een diverse groep, waarin de bedrijven onderling niet echt gecorreleerd zijn.

Zo heeft het fonds onder meer Adidas, Ryanair, ASML, L’Oréal, Amundi en Galapagos in portefeuille. Onlangs kocht Steele aandelen Adyen, de Nederlandse betaalspecialist die eerder deze maand een sterk beursdebuut maakte. ‘Het aandeel en de sector waarin het bedrijf actief is, zijn voor ons belangrijker dan in welk land een bedrijf noteert.

‘Hoelang zo’n selectieproces duurt? Dat kan eender welke tijdsduur zijn. Het op zoek gaan naar en het analyseren van de bedrijven is het makkelijkste deel van onze job. Waar het op aankomt, is de waardering en het juiste instapmoment. Het gebeurt dat we een bedrijf onder de loep nemen en tot de slotsom komen dat we erin willen investeren, maar dat uiteindelijk toch niet doen omdat we het te duur vinden en het dus niet het juiste moment is.’

Vete

Sommige bedrijven hebben het Pan European Fund al jaren in portefeuille. ‘We nemen winst en kopen bij, veeleer dan dat we het ene aandeel inruilen voor het andere.’ Daarbij is Steele niet te beroerd om de belangen van de minderheidsaandeelhouders te helpen verdedigen.

Steele haalt het voorbeeld aan van het Zwitserse bouwchemiebedrijf Sika, dat al 18 jaar in de portefeuille van het fonds zit. Eind 2014 kondigde de Franse multinational Saint-Gobain aan dat hij een deal had met de familiale aandeelhouder - de familie Burkard - om diens Sika-aandelen over te nemen. Het ging om een belang van 17 procent, maar met 53 procent van de stemrechten. Zo moest Saint-Gobain geen bod op de rest van de aandelen uitbrengen, maar kreeg het wel de controle. Tot grote woede van andere aandeelhouders, waaronder Columbia Threadneedle Investments, Fidelity International en de Bill & Melinda Gates Foundation. Na een strijd van bijna vier jaar kwam vorige maand een eind aan de vete in het voordeel van de minderheidsaandeelhouders. Saint-Gobain krijgt de meerderheid van de stemrechten niet.