‘X-FAB is een goedkope manier om Melexis te kopen'

Als onderaannemer voor chipbedrijven die ontwerpen maar niet zelf produceren, zal X-FAB de komende jaren volop profiteren van het stijgende gehalte halfgeleiders in auto’s, verwacht Rik Dhoest, hoofd research en fondsenbeheer bij Bank Nagelmackers.

De privaatbank geeft om de zes maanden haar visie op de wereldeconomie en de financiële markten, en schuift daarbij ook telkens vijf aandelen naar voor waarin ze potentieel ziet. Dit keer gaat het om vijf middelgrote bedrijven waarin Nagelmackers investeert met zijn small cap-fonds: twee Belgische, een Fins, een Italiaans en een Nederlands.

Zes maanden geleden was X-FAB ook al uitverkoren. Dat de chipmaker er weer bij is, bewijst niet alleen het geloof van de Nagelmackers-analisten in het aandeel, maar heeft ook te maken met het nogal hobbelig parcours dat de halfgeleidersector in het eerste halfjaar kende. De vrees dat de verkoop van smartphones zijn piek heeft bereikt, vertaalde zich in een correctie. Uit contacten met sectorspecialisten leidt Dhoest echter af dat de vertraging in de cyclus van korte duur zou zijn en dat we in het tweede of derde kwartaal van 2019 weer groei mogen verwachten. De vertraging zou trouwens vooral de high end-producten treffen en niet het lagere segment, dat volop blijft profiteren van de groeiende vraag in Azië.

X-FAB is als chipfabrikant trouwens een geval apart. Het bedrijf werkt als onderaannemer voor bedrijven die chips ontwikkelen maar niet zelf maken en focust vooral op de automobielsector, industriële toepassingen en medische producten. De afhankelijkheid van communicatiechips is X-FAB aan het afbouwen omdat die te cyclisch zijn.

De belangrijkste klant van X-FAB is Melexis , dat 90 procent van zijn producten door het zusterbedrijf laat vervaardigen. ‘Qua groei is er geen enkel probleem bij X-FAB’, zegt Dhoest. Hij verwijst naar een studie van de Nederlandse chipbakker NXP Semiconductors waaruit blijkt dat de waarde van de sensoren die in een auto zijn verwerkt, zal stijgen van 300 à 400 euro nu tot 1.300 à 1.500 euro over tien jaar. ‘X-FAB is een goedkope manier om Melexis te kopen’, meent Dhoest, die voor X-FAB een koersdoel van 10 euro heeft.

Niet-cyclisch

Het tweede Belgisch bedrijf waar Nagelmackers een boontje voor heeft, is Fagron . De specialist in farmaceutische toeleveringen is niet goedkoop gewaardeerd, maar nog voor een stuk onontdekt, meent Dhoest. Onder zijn nieuwe CEO Rafael Padilla is Fagron volgens de analist een nieuwe weg ingeslagen. In april was er met Humco, een Amerikaans bedrijf dat actief is in farmaceutische grondstoffen en merkproducten, de eerste overname in jaren. En de fabriek voor steriele bereidingen in Wichita zou de komende jaren stevig moeten bijdragen tot de omzetgroei. Fagron heeft bovendien een niet-cyclisch profiel, wat niet onbelangrijk is in deze Trump-tijden.

Schermvullende weergave Broodjes in een luchthavenrestaurant van Autogrill ©Dries Dauwe

Veel minder bekend is F-Secure , een Finse speler die actief is in cyber security. Het IT-bedrijf ontwikkelde tot dusver vooral anti-virussoftware voor consumenten, maar evolueert meer en meer naar een producent van beveiligingssoftware en leverancier van beveiligingsdiensten voor bedrijven, legde analiste Pascale Nachtergaele uit. De komende vijf jaar wil F-Secure het aandeel beveiliging voor bedrijven optrekken van 40 tot 60 procent van de omzet en daarbij focussen op het ‘onderbediende’ middenmarktsegment: bedrijven zonder eigen IT-departement die vaker het slachtoffer zijn van cyberaanvallen. De investeringen wegen momenteel op de marges, maar op termijn verwachte Nachtergaele een normalisering. Qua waardering is F-Secure trouwens vrij goedkoop.

Catering

De naam Autogrill doet wel een belletje rinkelen. Het Italiaanse bedrijf baat restaurants uit op luchthavens en snelwegen en is marktleider in Noord-Amerika en Italië. Nagelmackers ziet brood in Autogrill op basis van de aanhoudende groei van het luchtvaartverkeer, de groeimogelijkheden in Noord-Amerika en de lange looptijd van de contracten. Omdat de cateringmarkt nog erg gefragmenteerd is, is er ruimte voor overnames. Tegenover de Britse sectorgenoot SSP noteert Autogrill bovendien met een discount.