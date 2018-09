Zeven voordelen van een online fondsenbank

België telt vier banken die u online een ruim aanbod in beleggingsfondsen geven. De voordelen van internetbeleggen kan je samenvatten in twee grote blokken: veel keuze en weinig kosten.

Binck, Keytrade Bank, MeDirect en Deutsche Bank zijn de vier Belgische online fondsensupermarkten. Ziet u niet op tegen een buitenlandse rekening, dan kunt u een kijkje nemen bij het Nederlandse Degiro.

1. Geen of forfaitaire transactiekosten

Koopt u een fonds bij een grootbank, dan zijn instapkosten tot 3 procent niet ongewoon. Hoe groter de investering, hoe meer u betaalt. Online fondsenbanken werken ofwel zonder transactiekosten, ofwel met forfaitaire kosten. Bij Deutsche Bank en MeDirect zijn zowel aan- als verkopen gratis. Bij Keytrade betaal je ongeacht het bedrag 9,95 euro bij een aankoop. Binck laat de instapkosten vallen bij een investering van minstens 500 euro, bij een verkoop variëren de kosten van 9,75 euro tot 24,75 euro. Dat laatste tarief is pas van toepassing vanaf een verkoop van minstens 25.001 euro en geldt per schijf van 50.000 euro.

Bij sommige fondsen kost een instap sowieso geld, omdat de fondsbeheerder dat oplegt aan de broker. Daarom betaalt u bij de fondsen van bijvoorbeeld Degroof Petercam, Carmignac, Ethenea en Flossbach von Storch steevast 1 procent instapkosten.

2. Gratis of goedkope effectenrekening

Bij klassieke banken betaalt u een jaarlijks bewaarloon voor effecten. Koopt u huisfondsen, dan valt het bewaarloon soms weg. Bij Keytrade, MeDirect en Binck is de effectenrekening gratis. Bij Deutsche Bank is er een tarief van 8 euro per lijn, maar met een maximum van 80 euro per jaar. Voor wie bij Deutsche Bank gebruikmaakt van de dienst DB Personal Banking is de effectenrekening inbegrepen.

Onlinebrokers verdienen hun geld via retrocessies. Dat is het gedeelte van het beheerloon dat de beheerders doorstorten aan de verkopers.

Geen transactiekosten, gratis effectenrekening… Doen de onlinebanken aan liefdadigheid? Uiteraard niet. Ze worden vergoed met retrocessies: het gedeelte van het beheerloon dat de beheerders doorstorten aan de verkopers. Retrocessies zijn niet verboden als het gaat om zuivere uitvoeringsplatformen (MeDirect, Binck, Keytrade) of bij niet-onafhankelijk advies (Deutsche Bank, die zelf liever over ‘onpartijdig advies’ spreekt). Nieuw is wel dat de banken op het einde van het jaar een factuur moeten opstellen met onder meer het precieze bedrag dat u aan retrocessies hebt betaald.

3. Hulp voor het fonds dat bij u past

Deutsche Bank is de enige van de vier hier besproken banken die advies geeft. ‘We geven persoonlijk advies aan de klant, op basis van zijn risicoprofiel, zijn kennis over financiële producten, zijn doelstellingen, enzovoort’, zegt woordvoerder Jean-Michel Segers. De bank heeft ook een Best Advice-lijst opgesteld met aanbevolen fondsen. Die kan je in een spaarplan stoppen, waarbij je minstens 100 euro per maand in één fonds belegt.

Bij Keytrade kan je een spaarplan ‘à la carte’ samenstellen, maar er zijn ook reeds ingevulde plannen. Zo omvat het ‘gedurfde’ spaarplan een aandelenfonds van Invesco, aangevuld met gemengde fondsen van DNCA en Carmignac en obligatiefondsen van UBP en Franklin Templeton. Keytrade meldt dat deze keuze is bepaald door beursexperts. Is dat geen advies? ‘De samenstelling van uw plan gebeurt op uw initiatief en niet op basis van een aanbeveling of advies van Keytrade’, staat erbij. Ook MeDirect heeft modelportefeuilles.

Binck stelt een aantal tools ter beschikking. Handig is de grafische weergave van de intrinsieke waarde van een fonds, die u kunt afzetten tegen andere fondsen. Zo krijgt u niet alleen een beeld van de historische prestaties, maar ook van de mate waarin het fonds schokken onderging. De mogelijkheid om trackers in de vergelijking op te nemen, zou een toegevoegde waarde zijn.

4. Uitgebreide keuze aan fondsen

Met 1.818 fondsen vindt u de grootste keuze bij Deutsche Bank. Nochtans biedt Deutsche het laagste aantal beheerders (29) aan. De bank gaat niet over een nacht ijs bij de toevoeging van een beheerder en eist bijvoorbeeld een voldoende lang trackrecord. De recentste toevoegingen dateren van 2016: de duurzame fondsen van Funds for Good en het ruime Scandinavische aanbod van Nordea. Deutsche Bank spreekt over partners. Eenmaal een partner aan boord is, biedt Deutsche Bank bijna alle in België geregistreerde fondsen van die beheerder aan. Dat biedt het voordeel dat u ook een keuze hebt tussen bijvoorbeeld de kapitalisatie- (coupons opsparen) of de distributievariant (coupons uitkeren), tussen de euro- en de dollarversie, enzovoort. Bij die 1.818 fondsen zitten veel gelijkaardige fondsen, maar in verschillende variaties.

De andere banken bieden tussen 600 en 700 fondsen aan, vaak slechts één fonds van een bepaalde beheerder. Her en der komt u een minder bekend fonds tegen, met een sterke trackrecord. Het Britse Polar Capital heeft bijvoorbeeld een biotechfonds met vijf sterren bij Morningstar, een bedrijf dat de prestaties van fondsen onderzoekt. U kunt het kopen bij MeDirect. Bij Binck is het fonds Share Euro Selection te koop. Dat is een fonds van Degroof Petercam Asset Services uit Luxemburg, maar beheerd door de Comgest-strateeg Laurent Dobler. Die is al veel gelauwerd als stockpicker. Ook dit jaar staat het fonds al 8 procent hoger, niet slecht in het licht van zijn focus op Europese aandelen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

5. Uitgebreide keuze aan fondsbeheerders

Binck biedt met 76 de grootste keuze in beheerders aan. Mogelijk communiceren de online fondsenbanken een verschillend aantal beheerders dan in onze tabel. Verschillende dochters van hetzelfde fondsenhuis beschouwen wij als één beheerder. De bekende grote namen in de fondsenwereld, zoals Invesco, Fidelity, BlackRock, JPMorgan AM en Carmignac, vindt u overal terug. Onder de Belgische spelers is Degroof Petercam Asset Management omnipresent. De onlinebrokers hebben trouwens wel aandacht voor de landgenoten. De fondsen van de Belgische beheerders achter Vector AM, Mercier Vanderlinden, Value Square, Capfi Delen Asset Management, Aphilion en Orcadia AM (Etienne de Callataÿ) vindt u bij meerdere fondsenbanken terug. Bij Binck is het vastgoedfonds ShelteR Invest Real Estate Low Volatility Fund te koop. ShelteR is een Luxemburgse vennootschap van de Belg Bénédict Peeters, die rendement tegen een gematigd risico nastreeft. Nog bij Binck vindt u twaalf fondsen van het Belgisch-Luxemburgse Candriam terug.

Voor alle duidelijkheid: elk in België geregistreerd fonds kunt u in principe bij elke bank kopen. Maar als die fondsen in de etalage staan en slechts één muisklik verwijderd zijn, is dat des te gemakkelijker.

+20% inlagen De inlagen in de spaarplannen van MeDirect rond modelportefeuilles stegen in de eerste helft van het jaar met 20 procent.

6. Toegang tot een fondsenspaarplan

Drie van de vier onlinebanken bieden een fondsenspaarplan aan. De voordelen zijn bekend. Met een fondsenspaarplan schakelt u uw emoties uit door op telkens dezelfde dag van de maand een overschrijving te doen. Een bijkomend voordeel is dat de beheerders in dit geval geen instapkosten opleggen. Fondsen zijn ideaal voor spaarplannen. Dat heeft te maken met de mogelijkheid om fracties van fondsen te kopen. Het dynamisch gemengde fonds NN (L) Patrimonial Agressive heeft bijvoorbeeld een intrinsieke waarde boven 2.700 euro. Geen nood, dan koopt u in het spaarplan gewoon 0,01 deelbewijs.

MeDirect ziet de interesse in zijn spaarplannen rond modelportefeuilles jaarlijks toenemen. ‘In 2017 zagen we de inlagen in de modelportefeuilles met 89 procent stijgen, en over de eerste helft van 2018 met 20 procent’, licht Wim Wuyts van MeDirect toe.

Binck heeft geen spaarplan, maar daar komt mogelijk verandering in. ‘We onderzoeken het omdat bij onze klanten vraag is naar gespreid instappen met kleinere bedragen’, zegt Fadwa Lahssini van Binck.

5.000 Keytrade Bank biedt 5.000 trackers op zijn platform aan.

7. Ook toegang tot trackers

Het is een publiek geheim dat uw doorsneebankier doorgaans niet hoog oploopt met goedkope beurstrackers. Er vallen voor de bank geen retrocessies te verdienen. De vier online fondsenbanken bieden u wel een ruime keuze aan trackers. Bij Deutsche Bank zijn dat er een kleine 500, bij Binck meer dan 600 en bij Keytrade niet minder dan 5.000.