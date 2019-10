'Zoek de Netflixen en Tinders voor de markt ze gevonden heeft'

Goed geleide bedrijven die disruptie veroorzaken kloppen de markt. Wie goed zoekt naar de volgende Netflix, Tinder of McDonalds, heeft veel kans zijn investering meerdere keren terug te verdienen. Dat is de filosofie van Andrew Dalrymple.

Andrew Dalrymple is de medestichter en investeringsdirecteur van Aubrey Capital Management, dat vanuit de Schotse hoofdstad Edinburgh vermogensadvies verleent voor private en institutionele klanten. De Belgische vermogensbeheerder TreeTop Asset Management bezit een belang van 33 procent in de Schotse specialist. Dalrymple beheert voor TreeTop het Global Conviction Fund, dat zoekt naar groeibedrijven die profiteren van fundamentele veranderingen in het menselijk gedrag. Met trends die de maatschappij veranderen, valt volgens hem het meest te verdienen. Dit jaar haalde het fonds een voorlopig rendement van 32 procent. Vorig jaar eindigde het fonds 10,9 procent in het rood. Sinds de start in 2014 bedroeg de gemiddelde jaarwinst 11,4 procent (na kosten), iets beter dan de MSCI World Index. De Britse tak van het fonds is sinds 2007 actief.

U zoekt expliciet naar bedrijven die disruptie veroorzaken. Waarom?

Andrew Dalrymple: ‘We speuren naar bedrijven die iets speciaals doen dat hun sector overhoophaalt, of iets totaal nieuws doen en zo profiteren van veranderend menselijk gedrag. Zulke groeibedrijven realiseren op lange termijn bovengemiddelde rendementen. Als je ze op het juiste moment oppikt, kunnen de returns groot zijn. We zoeken ondernemingen die minstens 15 procent winstgroei per jaar neerzetten, gesteund door een sterke interne cashflow.’

Bij welke sectoren komt u dan terecht?

We interesseren ons niet voor sectoren als mijnbouw, industrie of halfgeleiderbedrijven, die sterk afhangen van de conjunctuur. Andrew Dalrymple Investeringsdirecteur Aubrey CM

Dalrymple: ‘We zoeken naar sectoren waarin de consument centraal staat. De bedrijven moeten goederen of diensten leveren die het leven makkelijker maken. Daarom concentreren we ons in een mature markt als de Verenigde Staten alleen op retail, technologie, diensten en medische technologie. Het zijn de sectoren met de hoogste groei. We interesseren ons niet voor sectoren als mijnbouw, industrie of halfgeleiderbedrijven, die sterk afhangen van de conjunctuur.’

Veel van die groeibedrijven gaan gebukt onder schulden. Is dat geen gevaar?

Dalrymple: ‘Te veel schulden zijn voor veel bedrijven een molensteen, niet alleen in groeisectoren. Je moet goed kunnen inschatten of ze hun schulden kunnen aflossen. Daarom kiezen we bedrijven met sterke cashflows. Een studie van de balans is een must. De bedrijven in onze portefeuille hebben gemiddeld een nettokaspositie.’

Bio Andrew Dalrymple Stichter en investeringsdirecteur van Aubrey Capital Management (33% eigendom van TreeTop Asset Management). Beheert het TreeTop Global Conviction Fund (84 miljoen euro onder beheer) en 70 miljoen in andere fondsen. Werkte zeven jaar in Hongkong bij James Capel en UBS.

Hoe zoekt u zulke bedrijven?

Dalrymple: ‘Er staan tot 400 namen op onze radar. Ze moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de eerste plaats moeten ze een beurswaarde boven 500 miljoen dollar hebben om een vlotte verhandelbaarheid te verzekeren. Ten tweede moet de groei aanwezig zijn: het rendement op eigen vermogen, de cashflowreturn en de winstgroei per aandeel moeten boven 15 procent liggen. We willen ook niet te veel betalen. De PEG-ratio, de waardering die rekening houdt met de groei, moet boven 1 liggen. We zoeken voorts naar marktleiderschap, een sterk trackrecord en een competitief voordeel. Daarvoor moeten we met de bedrijfsleiders praten. We bezoeken jaarlijks meer dan 200 bedrijven. Uiteindelijk belanden 35 à 45 namen in onze portefeuille.’

In welke mate speelt het macro-economische klimaat een rol?

Dalrymple: ‘We houden dat zeker in het oog. Je hebt beter wat rugwind voor je aandelen dan tegenwind, zoals een sterke inkomensgroei. Ook de politiek speelt een belangrijke rol. Daarom hebben we geen bedrijven uit Turkije of Argentinië in ons fonds.’

Maakt u zich zorgen over het Amerikaans-Chinese handelsconflict?

Dalrymple: ‘Ik lig daar niet wakker van. In de VS vertraagt de industrie wel, maar niet de diensten voor de consument waarin wij beleggen. En in China tekent de export nog slechts voor 9 procent van de economische groei, tegenover 60 procent voor de binnenlandse consumptie. We hebben geen Chinese exporteurs in huis, wel aandelen die van de boomende consumptie profiteren zoals China International Travel, dat luchthavenshops uitbaat en een monopolie heeft. Of Yihai, een bedrijf dat alles toelevert voor de hotpotrestaurants, een segment dat in China enorm boomt. We deden ook goede zaken met Meituan Dianping, het grootste onlineplatform voor maaltijdbezorging, hotelbookings en tal van andere diensten in China. Die markt is een duopolie met Eleme van Alibaba. Meituan heeft 420 miljoen gebruikers en een marktaandeel van 65 procent in maaltijdbezorging. En in tegenstelling tot veel westerse sectorgenoten, heeft het cash op de balans.’

Megaspelers die van de veranderende trends profiteren, zoals Google-moeder Alphabet of Amazon, zitten niet in uw portefeuille. Waarom niet?

Een bedrijf dat 10 miljard waard is, kan verdubbelen. Voor een bedrijf dat 1.000 miljard benadert, is dat weinig waarschijnlijk. Andrew Dalrymple Investeringsdirecteur Aubrey CM

Dalrymple: ‘Een bedrijf dat 10 miljard dollar waard is, kan makkelijk verdubbelen. Voor een bedrijf dat 1.000 miljard benadert, is dat weinig waarschijnlijk. Waardering blijft belangrijk voor ons. Zo hebben we lang Netflix in portefeuille gehad, maar op een bepaald moment hebben we afscheid van de streamingdienst genomen, ook omdat er meer concurrentie kwam.’

Wat zijn de belangrijkste posities in uw portefeuille?