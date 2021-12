Aandeel Nationale Bank flirt met bodemkoers

De beurskoers van de Nationale Bank is uitzonderlijk laag, hoewel beleggers volgend jaar wellicht een hoger dividend krijgen.

Het aandeel Nationale Bank is steeds meer uit de gratie van beleggers, want het presteert voor het derde jaar op rij veel slechter dan de Bel20. De beurskoers schommelt de jongste dagen rond 1.625 euro. Dat is net boven de bodemkoers van 1.605 euro in november vorig jaar, toen het aandeel terugviel naar het laagste peil in 20 jaar.

De lage koers is opmerkelijk, want het dividend over het boekjaar 2021 is wellicht duidelijk hoger dan dat over 2020. De verkoop van het gebouw van de drukkerij begin dit jaar heeft een positieve impact van 17 euro op het brutodividend. Het ontvangen dividend van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) komt overeen met ongeveer 29 euro bruto per aandeel Nationale Bank.

Dividendrendement

De Nationale Bank keerde over het boekjaar 2020 een brutodividend uit van 105,77 euro, waardoor het dividendrendement op basis van de huidige koers 6,5 procent bedraagt. Haar dividend is niet afhankelijk van de winst, maar bedraagt minstens 50 procent van de netto-opbrengst van de zogenaamde statutaire portefeuille. Dat is een portefeuille van ruim 7 miljard euro, die vooral obligaties en ook aandelen van de BIB omvat. Ook de meerwaarde op vastgoedverkopen wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Mogelijk vrezen sommige aandeelhouders minwaarden op de enorme obligatieportefeuille.

Het is niet meteen duidelijk waarom de koersdaling de jongste weken versnelde. Er zijn heel weinig analisten die het aandeel Nationale Bank volgen, omdat het geen 'normaal' aandeel is. Het grootste deel van de uitgekeerde winst vloeit naar de Belgische staat, die 50 procent van de aandelen bezit.

Minwaarden

Misschien vrezen sommige aandeelhouders minwaarden op de enorme obligatieportefeuille. De Nationale Bank kocht in het kader van de stimulus van de Europese Centrale Bank (ECB) voor meer dan 200 miljard euro obligaties, waarvan een deel voor rekening van andere centrale banken. Als de langetermijnrente stijgt, daalt de waarde van die portefeuille.

Het aandeel Nationale Bank beschikt over een bovengemiddeld herstelpotentieel. De Belegger Beursblad

Het beursblad De Belegger zegt dat beleggers bij 'koerszwakte' het aandeel Nationale Bank mogen kopen. 'Als de andere inkomsten niet te fors schommelen, heeft de aandeelhouder bij de huidige beurskoers zicht op een dividendrendement van ruim 8 procent bruto. Het aandeel beschikt over een bovengemiddeld herstelpotentieel.'