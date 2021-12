Aandeel van de dag: Miko serveert straffere koffie na afscheid van plastics

Miko presenteerde zijn aandeelhouders straffe koffie dit jaar. Het Turnhoutse bedrijf nam afscheid van zijn plasticsdivisie, die voor het gros van de omzet tekende, om met de opbrengst nog meer bakjes troost te kunnen zetten.

Sinds de beursgang in 1998 was Miko een rustig voortschrijdend, maar meestal stijgend aandeel voor de brave huisvaders en -moeders. Maar dat is al twee jaar anders. In 2020 kreeg de koers rake klappen door de coronacrisis. Miko levert vooral koffie aan bedrijven, maar door het verplichte thuiswerk zakte die omzet in elkaar. Gelukkig had Miko ook een afdeling die plastic verpakkingen maakt voor de voedingsindustrie. De verkoop van roomijs, slaatjes of botervlootjes in de warenhuizen boomde door de gesloten horeca en bedrijfsrestaurants.

Schermvullende weergave

De jaarcijfers eind maart tonen die tweedeling aan (1). Terwijl de koffieverkoop 27 procent keldert, groeien de kunststoffen met 5 procent. De totale nettowinst zakt 16 procent. Miko blijft winstgevend, maar schrapt uit voorzichtigheid over de pandemie voor het tweede jaar op rij zijn dividend. Het Turnhoutse familiebedrijf neemt ook een belang van 25 procent in het Nederlandse koffieservicebedrijf Maas, met 500 werknemers en 70 miljoen euro omzet geen kleintje.

Afscheid van plastics

We kunnen nu volop investeren in onze koffie, terwijl onze twee afdelingen vroeger moesten strijden om budget. Frans Van Tilborg CEO Miko

Amper enkele dagen later verrast Miko met het belangrijkste nieuws sinds zijn beursgang: het bedrijf verkoopt zijn plasticstak voor een ondernemingswaarde van 110 miljoen euro aan de Duitse verpakkingsreus Paccor (2). Dat bedrag komt overeen met 88 procent van de beurswaarde van Miko. In 2020 vertegenwoordigde de afdeling plastics 61 procent van de bedrijfskasstroom. 'We kunnen nu volop investeren in onze koffie, terwijl onze twee afdelingen vroeger moesten strijden om budget', zegt CEO Frans Van Tilborg. De koers spurt na het nieuws bijna een vijfde hoger. Op 1 juni volgt de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten (3).

Daarna gaat het weer bergaf. De prijs van de koffiebonen op de internationale markt is met 70 procent gestegen, wat op de marges kan wegen. Miko besluit wel zijn cashberg aan het werk te zetten. Het verhoogt zijn belang in Maas tot 92 procent (4).

De halfjaarcijfers krijgen half september een lauw onthaal (5). Het thuiswerk en de beperkte toegang tot de horeca blijven Miko parten spelen, waardoor de koffietak slechts een kleine omzetgroei van 3 procent realiseert tegenover het desastreuze eerste semester van 2020. Met de winstgevendheid gaat het wel een stuk beter.

Stadsgenoot

Begin november neemt Miko zijn stadsgenoot SAS over, een familiaal bedrijf met de nadruk op privatelabelproducten voor supermarkten (6). Dat past perfect in de strategie, want wegens de pandemie wil Miko zich meer toeleggen op de verkoop aan particulieren. Het thuisverbruik stijgt ten nadele van de verkoop aan bedrijven. Miko telt 12,4 miljoen euro neer voor SAS. Dat is 6,5 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Dat is iets onder de eigen waardering. Er komen 100 werknemers en 35 miljoen euro omzet bij.

De redactie koos de markantste aandelen van het jaar. Morgen: KBC