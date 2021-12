AB InBev: hoog tijd om de kater door te spoelen

AB InBev bezorgde met een koersverlies van bijna 10 procent ook dit jaar zijn aandeelhouders een kater. 's Werelds grootste brouwer leed onder de stijgende kosten en de vele coronalockdowns.

Wat een bruisende start van de 'roaring twenties' moest worden, ontaardt in een halve drooglegging. In grote delen van de westerse wereld is begin 2021 de horeca nog altijd op slot om de coronapandemie te bestrijden. In Zuid-Afrika heerst zelfs een alcoholban. De verkoop in de warenhuizen kan de afgesloten tapkranen van de cafés niet compenseren. De jaarcijfers tonen de ellende aan (1). De bierverkoop zakt in 2020 met 4 procent, de brutobedrijfswinst (ebitda) met 13 procent. De schuldgraad - door de overname van SAB Miller sinds 2016 een blok aan het Leuvense been - stijgt van 4 naar 4,8 keer de ebitda. Om cash in huis te houden hakt de brouwer alweer bijna twee derde van zijn dividend weg tot een halve euro.

Na een eerste negatieve reactie komt er geleidelijk beterschap. AB InBev profiteert net als de andere 'heropeningsaandelen' van positief nieuws over de goed werkende vaccins (2).

Wissel aan de top

De eerstekwartaalcijfers zijn een eerste opsteker (3). De maker van Bud, Corona en Stella pakt uit met een onverwacht omzetherstel van 17 procent. In de meeste regio's wint AB InBev marktaandeel. De brouwer bevestigt ook de geruchten dat CEO Carlos Brito afzwaait. De Braziliaanse chemicus Michel Doukeris, die de Amerikaanse tak leidde, neemt zijn stoel in. Even later bereikt de koers zijn jaarpiek (4).

De halfjaarcijfers die de brouwreus eind juli publiceert, lokken een verkooplawine uit (5). Met de bierverkoop gaat het goed, want die stijgt met 21 procent. Maar de marges hinken achterop. In de belangrijkste markten, de VS en Brazilië, daalt de winst. De ongunstige wisselkoersen en vooral de stijgende grondstoffen- en transportkosten wegen op de brouwer. Het zet invloedrijke zakenbanken als JPMorgan aan tot een verkoopadvies.

Beyond Beer

Begin oktober meldt het persagentschap Bloomberg dat AB InBev zijn regionale Duitse merken zou willen verkopen om de schuldgraad te verlichten (6). Dat zou passen in de aanpak van Doukeris om zich te concentreren op internationale toppers als Stella en Bud, en op de verkoop van niet-alcoholische en minder alcoholische dranken, een strategie met de naam Beyond Beer.

Even na het jaardieptepunt trekt het aandeel een spurtje dankzij de resultaten over het derde kwartaal (7). Terwijl analisten vlakke cijfers hadden verwacht, zijn de omzet en de winst met 3 procent gegroeid, waardoor de Belgen het beter doen dan het Nederlandse Heineken. De brouwer verhoogt de jaarprognose van 8 naar minstens 10 procent winstgroei. AB InBev lijkt er goed in te slagen de gestegen kosten door te rekenen in de prijs van zijn pintjes.

Altria

En er is nog goed nieuws: de tabaksgroep Altria, de grootste aandeelhouder na de Belgische en de Braziliaanse families, zegt dat ze haar belang van 14 procent in AB InBev na het aflopen van een lange lock-upperiode niet zal verkopen. De vrees dat Altria zijn stukken op de markt zou dumpen, valt weg. Altria wijst op de lage koers, die de helft lager bengelt dan toen het de aandelen na de overname van SAB Miller in 2016 in handen kreeg.

4 à 8% winstgroei Topman Michel Doukeris mikt de komende vier jaar op een jaarlijkse winstgroei van 4 à 8 procent, zonder overnames.

Begin december presenteert AB InBev nieuwe strategische doelen tijdens zijn investeerdersdag (8). Voor het eerst geeft de brouwer concrete winstdoelstellingen. Doukeris mikt de komende vier jaar op een jaarlijkse winstgroei van 4 à 8 procent, zonder overnames. Beleggers smaken de becijferde prognoses en sturen het aandeel hoger.

