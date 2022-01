Bod van Greiner op Recticel mislukt

In een persbericht voorbeurs laat Greiner weten dat het bod op de schuimrubberproducent Recticel is mislukt. Slechts 0,17 procent van de totale hoeveelheid aandelen is aangeboden (92.839 aandelen), waardoor het bod van 13,50 euro per aandeel vervalt en Greiner die aandelen niet zal verwerven.