Brussel: UCB en Tubize voor één keer wel in tandem hoger

De Europese beurzen winnen stevig terrein. UCB boekt opnieuw succes met het potentiële goudhaantje bimekizumab. Verder krijgt CFE fanmail van Berenberg en Shurgard een fors hoger koersdoel van UBS.

De Europese beurzen trappen het gaspedaal flink in nadat de Amerikaanse woensdag stevig hoger waren geëindigd. Beleggers lijken gerustgesteld dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de inflatiezorgen ernstig neemt en overschakelt op een strenger monetair beleid.

De hogere inflatie en het snelle herstel van de arbeidsmarkt zetten ons aan tot een versnelde afbouw van de obligatieaankopen. Jerome Powell Voorzitter Fed

De Fed versnelt de afbouw van het obligatieopkoopprogramma, waardoor hij al in maart stopt in plaats van in juni. Bovendien verwachten de Fed-bestuurders drie renteverhogingen in 2022. Door nu in te grijpen kan de monetaire autoriteit mogelijk vermijden dat ze nog hardere maatregelen moet nemen om de in ijltempo oplopende inflatie een halt toe te roepen. Later vandaag komt ook de Europese Centrale Bank (ECB) met haar rentebesluit.

De Bel20 wint 1,3 procent tot 4.174 punten rond 12.15 uur.

Colruyt is met een klim van 3,5 procent een van de grootste stijgers. Het aandeel herstelt na de klap van meer dan 12 procent van woensdag. De supermarktgroep publiceerde zwaar tegenvallende cijfers en een winstwaarschuwing. 'Colruyt heeft zijn status van defensief aandeel verloren', zegt Hans D'Haese, een analist van ING. 'Het zal de prijzen nog verder moeten verlagen om zijn marktaandeel veilig te stellen.'

UCB

UCB stijgt met 0,4 procent tot 97,94 euro. De farmaspeler wist opnieuw positieve resultaten voor te leggen met het potentiële goudhaantje bimekizumab. Dit keer voor de behandeling van de gewrichtsziekte AS bij volwassenen. Concreet gaat het over een significante verbetering van minstens 40 procent voor rugpijn, fysiek functioneren en ontsteking bij de deelnemers die het medicijn kregen.

Tubize stijgt met 2,5 procent tot 85,10 euro. Daarmee profiteert het controlevehikel boven UCB voor één keer mee van het succes van de farmagroep. Want terwijl UCB sinds begin dit jaar al 17 procent won, surplacete Tubize grosso modo. Het gevolg: de monoholding zag de korting op haar intrinsieke waarde weer toenemen tot 45 procent (zie grafiek). Deze zomer had Tubize nog even de twijfelachtige eer van monoholding met de grootste solden aan KBC Ancora kunnen laten.

Tubize heeft 68,3 miljoen UCB-aandelen in portefeuille, terwijl er maar 44,5 miljoen stukken Tubize zijn. Elk aandeel Tubize vertegenwoordigt dus 1,535 aandelen UCB. Een vermenigvuldiging waar je geen schulden meer van moet aftrekken, omdat Tubize - door de UCB-dividenden maar mondjesmaat zelf uit te keren - die tot nul herleid heeft.

Ergo: doe de UCB-koers van 97,94 euro maal 1,535 en je hebt zonder verdere complicatie de intrinsieke waarde: 150,3 euro. De Tubize-koers van 85,10 euro impliceert een korting van bijna 45 procent.

Analisten speculeren er al een tijdje op dat nu de schulden afbetaald zijn Tubize opties heeft om de korting terug te dringen. Bijvoorbeeld via de inkoop van eigen aandelen. Maar wie daarop zit te wachten, moet veel geduld oefenen.

CFE

Op de brede markt gaat CFE bijna 5 procent hoger. Het beurshuis Berenberg krikt het advies voor het bouw- en baggerbedrijf op van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel gaat naar 130 euro.

DEME wordt een unieke beursbelegging. Christoph Greulich Analist Berenberg

Analist Christoph Greulich verwijst naar de recente aankondiging dat de maritieme dienstverlener DEME in de loop van 2022 van CFE afgesplitst wordt. 'Dat gaat flink wat waarde naar boven pompen', stelt hij. 'DEME zal een unieke beursbelegging worden wegens zijn marktleiderschap in zowel de installatie van buitengaatse windmolenparken als in de baggersector. We zijn positief over beide, wat het recordorderboek van DEME ook onderstreept.'

Met dank aan de aankondiging van de spin-off heeft nu ook het aandeel CFE de pandemie verteerd, nadat dat eerder ook al het geval was met de bedrijfsresultaten:

Shurgard

Shurgard , letterlijk en figuurlijk het opslagaandeel van de Brusselse beurs, krijgt fanmail van UBS. Het beurshuis behoudt zijn koopadvies, maar verhoogt het achterhaalde koersdoel in een trek van 52 naar 65 euro.

We zien Shurgard als een winnaar in een sector waar de vraag structureel het aanbod overtreft. Charles Boissier Analist Berenberg

'We zien Shurgard als een winnaar in een sector waar de vraag structureel het aanbod overtreft', schrijft analist Charles Boissier. 'Omdat de opslagruimtes met 90 procent bezettingsgraad feitelijk volledig verhuurd zijn, zullen de huurinkomsten met dank aan een sterke prijszettingsmacht ongehinderd blijven stijgen.'

Boissier merkt op dat Shurgard een nog relatief onderschatte pandemische winnaar is. 'Dankzij de toename van telewerken is ook de vraag naar opslagruimte toegenomen, omdat veel mensen de nood voelen om in eigen huis meer ruimte te krijgen. Wij geloven dat die trend structureel in plaats van tijdelijk zal blijken.'

Shurgard trekt 1,5 procent hoger naar 55,10 euro.