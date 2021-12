Brussel: een Spaans zonnetje

De beurzen winnen terrein. Aedifica betreedt de Spaanse markt. Argenx stijgt richting een record. En Umicore herstelt wat na de afstraffing van de afgelopen weken.

Na de verliesbeurt van maandag herstellen de Europese beurzen dinsdag. Het gemiddelde Europese aandeel gaat er rond 11.45 uur 0,9 procent op vooruit. Beleggers focusten maandag vooral op de bom die Democraat Joe Manchin legde onder het stimulusplan van de Amerikaanse president Joe Biden.

Dinsdag lijken ze vooral bezig met wat nog mogelijk is om het plan te redden. Manchin wil het steunen als er aanpassingen gebeuren. Hij wil bijvoorbeeld de stimulus verlagen van 2.000 miljard tot 1.750 miljard dollar.

De Bel2o profiteert mee van het goede sentiment en staat met 1,1 procent in het zonnetje op 4.208 punten.

Aedifica

Voor Aedifica gaat het om een Spaans zonnetje. De pan-Europese speler in zorgvastgoed betreedt de Spaanse markt. Hij gaat samen met Neurocare Home, een Spaanse zorgexploitant, lokale woon-zorgcentra ontwikkelen. Het eerste doel is de bouw van 1.000 wooneenheden ter waarde van 75 miljoen euro, met 5,5 procent huurrendement. Spanje is het achtste land op de Europese zorgkaart.

We zien geen reden om het investeringstempo bij Aedifica te vertragen. Francesca Ferragina ING-analiste

Wido Jongman, analist van KBC Securities, rekent op een verdere expansie in het land. 'We verwachten dat het zorgvastgoedbedrijf verder gaat groeien in Spanje. In lijn met de strategie zal het zijn omvang laten klimmen tot 250 à 300 miljoen euro voor het een lokaal management installeert.' Jongman blijft bij zijn opbouwen-advies en koersdoel van 133 euro.

ING-analiste Francesca Ferragina is onder de indruk van 'de 1 miljard euro aan investeringen die Aedifica dit jaar deed'. 'We zien geen reden om dat investeringstempo te vertragen. De zorgvastgoedgroep staat er financieel sterk voor, heeft een goed management en ziet veel investeringsopportuniteiten in een niche in de vastgoedmarkt die relatief nieuw is in veel landen.' Ferragina hanteert een koopadvies en een koersdoel van 115 euro voor het aandeel.

Argenx

Een andere stijger in de Brusselse sterindex is Argenx , dat 2 procent klimt tot 305,70 euro. De Gentse biotechgroep klimt richting het record van 312,20 euro op 11 februari dit jaar. Het bedrijf heeft een beurswaarde van bijna 16 miljard euro.

Argenx kreeg vrijdagavond van de Amerikaanse farmawaakhond FDA groen licht om zijn goudhaantje te lanceren in de VS, veruit de cruciaalste farmamarkt ter wereld. Efgartigimod komt er op de markt voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis (MG).

De goedkeuring leidde maandag tot koersdoelverhogingen bij analisten. KBC Securities trok het koersdoel op van 300 naar 340 euro. 'Het enorme potentieel van efgartigimod wordt nu duidelijk. In een ideaal scenario kan het middel dit decennium uitgroeien tot een van de tien best verkopende ter wereld', klonk het bij het beurshuis.

Umicore

Umicore is de grootste klimmer in de beursgraadmeter en wint 2,4 procent. Daarmee herstelt het wat van de forse klappen die het in de jongste weken kreeg (zie grafiek).

Begin deze maand kondigde Umicore - naast een partnerschap met Volkswagen voor de productie van batterijmaterialen - aan dat de winst van de afdeling batterijmaterialen de komende jaren lager zal zijn dan verwacht. De reden: steeds meer producenten van elektrische auto's kiezen voor de goedkopere LFP-kathodes in plaats van de NMC-kathodes waar Umicore marktleider in is.

Umicore krijgt steeds zwaardere concurentie van de Aziatische spelers in kathodes. HSBC

Zulke ernstige winstwaarschuwingen zinderen vaak nog lang na. Zeker omdat een regen aan negatieve analistencommentaren volgde. Zo schrapten Goldman Sachs, Berenberg en zelfs de grootste cheerleader HSBC hun koopadviezen en gingen de koersdoelen stevig lager.

'Umicore krijgt steeds zwaardere concurrentie van de Aziatische spelers in kathodes. Die winnen niet alleen marktaandeel op de eigen markt, maar vormen ook op de Europese markt een grote uitdaging', klonk het bij HSBC, dat het koersdoel in één trek verlaagde van 61 naar 36 euro. Berenberg vreest ervoor dat kathodes als zonnepanelen eindigen met veel te lage marges.

Sinds de waarschuwing is de beurswaarde van Umicore met 2,3 miljard euro gezakt tot 8,79 miljard.

IBA

De protontherapiespeler IBA heeft een contract getekend voor de bouw van een Proteus ONE-systeem voor kankerbestrijding in de VS, inclusief een onderhoudscontract voor de lange termijn. Het systeem komt in het New Mexico Cancer Centre in Albuquerque.

De prijs van het protontherapiesysteem dat IBA heeft verkocht, ligt met een onderhoudscontract voor tien jaar tussen 40 en 50 miljoen dollar. Davig Vagman ING-analist

Het Waalse IBA heeft al een eerste betaling ontvangen en haalt uit de deal al omzet voor dit jaar. 'Dit is het vierde systeem voor protontherapie dat het bedrijf dit jaar verkocht', zegt ING-analist David Vagman. 'De prijs ervan ligt met een onderhoudscontract voor tien jaar tussen 40 en 50 miljoen dollar.'