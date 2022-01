Brussel: krijgt Recticel de paashaas op bezoek?

De beurzen herstellen van de verliezen van maandag. Het bod van Greiner op Recticel mislukt. Deutsche Bank herneemt de opvolging van Aperam met een koopadvies. VGP tankt 1 miljard euro met groene obligaties.

De Europese beurzen herstellen na de verliesbeurt van maandag. Toen moesten vooral de techaandelen stevig inleveren door de klimmende langetermijnrente. In de VS ging de techbeurs Nasdaq maandagmiddag nog stevig lager doordat de Amerikaanse tienjaarsrente even boven 1,8 procent schoot, het hoogste niveau in twee jaar. Toen de rente in de avond weer terugzakte naar 1,6 procent, maakte de graadmeter een opvallende draai waardoor die al het verlies wegwerkte.

Dus lijkt de rentevrees even te luwen, waardoor ook de Brusselse beursbarometer Bel20 rond 11.50 uur met 0,9 procent stijgt tot 4.290 punten. De chipontwerper Melexis herstelt met 2,7 procent - na een daling van 3,6 procent op maandag - en is daarmee het op één na best presterende aandeel in de sterindex.

Aperam

De grootste stijger is de inoxproducent Aperam die liefst 7 procent wint. Dat gebeurt nadat Deutsche Bank de opvolging van het aandeel herneemt met een koopadvies en een koersdoel van 67 euro. Analist Bastian Synagowitz zegt dat het bedrijf ontwikkeld is tot een kwaliteitsonderneming die bewezen heeft haar sterke kasstroom te verdedigen doorheen verschillende economische cycli.

De huidige economische cyclus zorgt voor staartwind en de analistenprognoses hebben een duidelijk opwaarts potentieel. Bastian Synagowitz Analist bij Deutsche Bank

Nu de overname van het Duitse ELG, een van de drie grootste recyclagebedrijven voor roestvrij staal in Europa, afgerond is, kunnen beleggers het aandeel weer oppikken, klinkt het. 'De huidige economische cyclus leidt tot rugwind en de analistenprognoses hebben een duidelijk opwaarts potentieel. We denken verder dat de synergievoordelen (door de deal) en de significante winstverhogende initiatieven de winst structureel zullen opkrikken.'

'Daardoor kan een significant bedrag terugvloeien naar de aandeelhouders', vervolgt Synagowitz. Verder benadrukt hij dat Aperam leidend is voor het beperken van de CO 2 -uitstoot. 'In combinatie met het opwaarts potentieel van de energietransitie vinden we de prijs van het aandeel aantrekkelijk.'

Recticel

Recticel zakt met 3,3 procent. Het bod van de Oostenrijkse kunstoffenfabrikant Greiner is - weinig verrassend - mislukt. Slechts 0,17 procent van de totale hoeveelheid aandelen is aangeboden, waardoor het bod van 13,50 euro per aandeel vervalt. Greiner zal geen van die aandelen verwerven.

De kosten van Recticel zullen dalen door de versimpelde structuur. Wim Hoste Analist bij KBC Securities

Merk op dat het aandeel op de beurs bijna 20 euro waard is. Sommige aandeelhouders waren dus bereid veel minder te krijgen (van Greiner) dan op de beurs. Voor de deal met Bois Sauvage - waarbij Greiner de participatie van 27 procent in Recticel van Bois Sauvage zou overnemen - laat Greiner nog alle opties open.

Analist Wim Hoste van KBC Securities verwacht dat Greiner de aandelen Recticel van de Bois Sauvage uiteindelijk zal overnemen, om de eenvoudige reden dat de overeengekomen aankoopprijs van 13,50 euro per stuk veel lager is dan de huidige beurskoers. 'Daarmee krijgt het bedrijf een belangrijke stem in de toekomst van Recticel op lange termijn', zegt Hoste.

Verder ziet hij de kosten dalen door de versimpelde structuur na de verkoop van Bedding en Engineered Foams waardoor het koersdoel stijgt van 18 naar 19 euro. Het advies gaat niettemin van opbouwen naar houden als gevolg van de gestegen koers.

Na Sinterklaas en de Kerstman krijgen beleggers nu mogelijk ook een cadeau van de paashaas. Kris Kippers Analist bij Degroof Petercam

Volgens analist Kris Kippers van Degroof Petercam zal de schuimrubberfabrikant het moeilijk krijgen om onafhankelijk te blijven zodra de geplande desinvesteringen zijn goedgekeurd. 'Recticel wordt een pure isolatiespeler in een erg interessante en structureel groeiende markt. De Europese Green Deal zal die industrie nog eens ondersteunen. Mogelijke partners voor Recticel kunnen Kingspan, Knauf, Unilin en Rockwool zijn. Maar het is ook mogelijk dat private-equityspelers of investeringsmaatschappijen interesse hebben.'

'Zo volgt misschien na de cadeautjes voor de aandeelhouders van Sinterklaas (de deal met Carpenter van begin december) en de Kerstman (de verkoop van de beddendivisie van 24 december) nu ook een cadeautje van de paashaas', besluit Kippers.

De analist blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 21,70 euro.

VGP

De logistieke vastgoedspeler VGP heeft met de uitgifte van groene obligaties 1 miljard euro opgehaald.

VGP is minder gevoelig voor een strenger monetair beleid. Wim Lewi Analist bij KBC Securities

Analist Wim Lewi van KBC Securities benadrukt dat het bedrijf ondanks het slechte marktsentiment van maandag toch een grote vraag zag naar de obligaties. De vraag was 2,5 keer groter dan het aanbod. 'We verwachten dat de koers van VGP minder heftig zal reageren op de verstrakking van het monetaire beleid door de Amerikaanse centrale bank (Fed) omdat het een volle tank met cash heeft voor het groeiplan.'

Het aandeel wint 1,9 procent.