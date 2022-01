Brussel: QfG, de communicatieve stockpicker

De beurzen pauzeren de nieuwjaarsrally. Argenx verwacht een miljard euro te verbranden in 2022. QfG ziet de intrinsieke waarde verder stijgen.

De Europese beurzen pauzeren hun nieuwjaarsrally in navolging van een lager slot op Wall Street. De strengere Amerikaanse centrale bank (Fed) en de klimmende langetermijnrente wegen nog altijd op aandelen in het algemeen en in het bijzonder op de technologiewaarden.

In Brussel is daar weinig van te merken. Want de chipontwikkelaar Melexis voert de vlakke Bel20 aan met een winst van 1,9 procent tot 103,80 euro. Zoals wel vaker dankzij dé trendsetter in de Europese halfgeleidersector: STMicroelectronics.

De Frans-Italiaanse chipontwikkelaar, STMicro voor de vrienden, kondigde voorbeurs in een korte update aan dat de omzet een stuk boven de verwachting uitkwam in het vierde kwartaal: 3,56 miljard dollar, 11 procent meer dan over het derde kwartaal. Een stuk meer dan de voorspelde 3,4 miljard dollar, wat ook de analistenconsensus was.

Argenx

Argenx verliest 0,1 procent tot 294,30 euro. Het Gentse biotechbedrijf laat weten in een korte update dat het in december nog 2,3 miljard dollar (2 miljard euro) in kas had. En verwacht de helft daarvan, 1 miljard euro dus, in 2022 te verbranden.

Vlak voor de kerst kreeg Argenx groen licht om zijn goudhaantje efgartigimod op de meest cruciale markt in de wereld, de Amerikaanse, te lanceren voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis (MG). Dat zal gebeuren tegen een stevig prijskaartje en onder de merknaam Vyvgart.

Analist Thomas Vranken van KBC Securities denkt dat het een boeiend jaar wordt voor Argenx.

'Na een relatief kalm jaar voor het bedrijf in 2021 kijkt het bedrijf nu aan tegen een indrukwekkende lijst van katalysatoren in 2022. Het zal Vyvgart aan patiënten van over de hele wereld leveren en we verwachten ook sterke resultaten bij de toepassing voor hematologie en dermatologie.'

Voor de onderzoeksresultaten maakt Vranken zich geen zorgen over het onderzoek naar de onderhuidse toediening van efgartigimod tegen myasthenia gravis. 'Maar we kijken wel uit naar de resultaten voor de huidziekten pemphigus vulgaris (PV) and pemphigus foliaceus (PF). Daarnaast gaat onze interesse uit naar de vier additionele indicaties die aangekondigd werden met partners Zai Lab en IQVIA, waardoor het totale aantal indicaties voor efgartigimod naar 10 stijgt in 2022.'

De analist behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 340 euro.

QfG

Op de bredere markt trappelt de privak Quest for Growth (QfG) ter plaatse. QfG blijft een van de meest transparante investeringsmaatschappijen die de Brusselse beurs kent. Zoals elke maand bracht de holding donderdagavond een update van de nettoactiefwaarde en die bedroeg eind december 10,71 euro per aandeel. Eind december 2020 bedroeg de intrinsieke waarde nog 9,14 euro, waarmee het een rendement van 17,2 procent heeft behaald.

De grootste positie in de portefeuille - CEWE Stiftung , de grote Duitse broer van Smartphoto - is met 1.000 stuks afgebouwd, maar beslaat met een waarde van 8,3 miljoen euro nog altijd 4,6 procent van de portefeuille. Verder verkocht het een deel van zijn aandelen in het softwarebedrijf PSI en verhoogde het zijn belang in de Oostenrijkse producent van papier en verpakkingen Mayr-Melnhof .

Ook het belang in de Duitse specialist van ' natuurlijke' isolatiematerialen Steico wijzigde: 3.000 stuks gingen in de verkoop, waardoor QfG er nu nog 58.333 bezit. Opvallend is dat Steico met 3,65 procent van de portefeuille nog altijd een van de topparticipaties van de privak is. En dat terwijl het aantal stuks in de zomer van 2020 nog 160.000 bedroeg.

Hoe dat kan? Dat heeft alles te maken met de goede stockpicking van de investeringsmaatschappij, want sinds de pandemie is het aandeel stevig de hoogte in geschoten (zie grafiek). Over het pandemiejaar 2020 wist Steico ondanks een als gevolg van de lockdowns erg moeilijke eerste halfjaar de jaaromzet met 9 procent op te krikken tot 309 miljoen euro. De nettowinst steeg licht tot 23 miljoen euro of 1,63 euro per aandeel.

x3 steico verdriedubbeld Het aandeel Steico is verdriedubbeld sinds dat QfG er een positie in begon op te bouwen in oktober 2018.

En in 2021 zette deze ontwikkeling zich in versterkte vorm door, dankzij de grote vraag naar houten isolatie bij nieuwbouw en renovaties. In de eerste negen maanden van 2021 wist het bedrijf al een omzet van 288,6 miljoen euro te behalen, een jaar op jaar stijging van 27 procent. De nettowinst was in de eerste negen maanden met 35,2 miljoen euro al een stuk groter dan over heel 2020, dankzij stijgende marges.