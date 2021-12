Brussel: Telenet verliest cheerleader

De Europese beurzen pauzeren hun eindejaarsrally even. Umicore blijft in vrije val na de strategische ommezwaai, Telenet verliest één van de zijn grootste fans.

De afgelopen weken was er op gezette tijden onrust op de beurzen, onder andere door de snelle opmars van de zeer besmettelijke omikronvariant. De angst voor nieuwe lockdowns lijkt weer wag weg te ebben. In de plaats komt FOMO, the Fear Of Missing Out.

Beursrally: Late inschrijvers kunnen scoren

Dat heeft te maken met de binnenkomende data over omikron. Voorlopig lijkt het erop dat het virus veel besmettelijker is dan delta, maar minder gevaarlijk. Die combinatie kan positief uitpakken. Als een minder gevaarlijke omikronvariant de deltavariant van zijn troon duwt, kan het gevolg zijn dat de druk op de ziekenhuizen afneemt. Daardoor zouden overheden minder strenge maatregelen moeten nemen, zodat de economie weer meer lucht krijgt (zie video).

Een grote 'als' en dus kwamen beleggers na een paar zeer hevige handelsdagen even op adem. De Bel20 brokkelde 0,1 procent af tot 4.183 punten.

Telenet

Telenet tuimelde in de ochtendhandel voor het eerst in anderhalf jaar onder de grens van 30 euro en sloot 1,6 procent lager op 30,24 euro. De telecomoperator verliest één van de grootste cheerleaders van het aandeel, Deutsche Bank. Analist Roshan Ranjit haalt het aandeel van de kooplijst en laat het koersdoel zakken van 55 naar 42 euro.

De onzekerheid over Fluvius voedt de zorgen over verhoogde kapitaalinvesteringen. Roshan Ranjit Analist Deutsche Bank

'Telenet heeft dit jaar indrukwekkende operationele trends laten zien. Dat resulteerde in een omzetgroei van 1,1 procent in de eerst negen maanden. We verwachten een sterk einde van het boekjaar, waarbij de ebitdagroei (brutobedrijfswinst) volgens ons op 2 procent uitkomt, aan de bovenkant van de voorspelde vork. Maar het aandeel doet het ondanks die resultaten 21 procent slechter dan de sector. De onzekerheid over Fluvius voedt de zorgen over hoge kapitaalinvesteringen. We verwachten nog geen definitief antwoord daarover bij de jaarresultaten in februari, maar voorzien dat pas in de lente of tijdens de beleggersdag in april/mei. Daarom denken we dat er de komende tijd een neerwaartse druk blijft op het aandeel.'

Eind oktober bevestigde de telecomspeler dat hij samen met Fluvius een voorlopige overeenkomst heeft voor het uitrollen van een hoogperformant glasvezelnetwerk in Vlaanderen, een peperduur infrastructuurproject.

Argenx

De grootste stijger in de Bel20 was Argenx : + 3,2 procent naar 270,70 euro. Het biotechaandeel sloot woensdag met een fikse plus van 6 procent op de Amerikaanse techbeurs Nasdaq. Dat gebeurde nadat Wells Fargo de opvolging van het aandeel was begonnen. De zakenbank schat de kans op de goedkeuring van efgartigimod voor de behandeling van de zeldzame auto-immuunziekte myasthenia gravis op 95 procent. Tegelijk zegt Wells Fargo wel dat het een tragere opstart ziet voor het goudhaantje efgartigimod dan de andere beurshuizen op Wall Street.

Umicore

Umicore verloor nog eens 5,5 procent naar 38,50 euro nadat de materialengroep woensdag al 9,1 procent lager was gegaan. De materialengroep kondigde toen een joint venture met Volkswagen aan, maar ook dat de afdeling batterijmaterialen in 2022 en 2023 onder de verwachtingen zal presteren. Donderdag knippen de analisten in hun adviezen en koersdoelen.

Het lijkt erop dat Umicore te veel capaciteit heeft gebouwd, vervolgens marktaandeel verloor en dat gat nu moet vullen via de joint venture met VW. Charlie Bentley Analist Jefferies

Het beurshuis Jefferies haalt het aandeel van de kooplijst en geeft een houdenadvies. Daarnaast krijgt het koersdoel een knip van 13 euro tot 33 euro. Analist Charlie Bentley: 'Dit is de vierde keer in drie jaar dat het management de verwachtingen voor batterijmaterialen tempert, wat de structurele uitdagingen onderstreept.'

Bentley heeft 'grote vragen' bij de joint venture met Volkswagen. 'De vraag is wie die joint venture het meest nodig had, Umicore of VW. We vermoeden Umicore.' De analist merkt op dat er via de joint venture geen extra capaciteit komt voor 2025. 'Het lijkt erop dat Umicore te veel capaciteit heeft gebouwd, vervolgens marktaandeel verloor en dat gat nu moet vullen via de joint venture met VW.'

55 --> 43 DEGROOF KNIPT FORS IN KOERSDOEL UMICORE Degroof Petercam verlaagt het koersdoel voor Umicore met een forse 12 euro naar 43 euro.

Ook Frank Claasen, een analist van Degroof Petercam, knipt het koersdoel van Umicore bij van 55 naar 43 euro, maar hij laat zijn houdenadvies staan. 'De joint venture met Volkswagen is veelbelovend, maar de effecten ervan komen pas in 2024/2025. Wat de boel overschaduwt, is de waarschuwing dat de groei in de divisie batterijmaterialen in 2022 en 2023 niet naar verwachting zal zijn.'

'We hebben onze schattingen voor de recurrente bedrijfswinst substantieel moeten verlagen. Daardoor is onze waardering significant kleiner geworden.'

Biocartis

Biocartis trok een sprintje van 2,5 procent nadat de specialist in snelle medische diagnoses bekend maakte dat zijn covidtest ook de omikronvariant herkent. 'Het is nog te vroeg om te zeggen welke impact dat heeft op de commerciële prestaties', zegt Thomas Vranken, een analist van KBC Securities. 'De vraag naar coronatesten kan de komende maanden toenemen, maar we wijzen erop dat Biocartis, volgend op de brand deze zomer, nog altijd te maken heeft met productiebeperkingen door de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen.'

Het is nog te vroeg om te zeggen welke impact dit heeft op de commerciële prestaties. Thomas Vranken Analist KBC Securities

'De snelheid waarmee Biocartis kan herstellen van deze impact in het vierde kwartaal en in het eerste halfjaar van 2022 zal waarschijnlijk het tempo bepalen waarin het bedrijf kan voldoen aan de vraag naar omikrontesten', stelt Vranken.