Brussel: VGP van stratosfeer naar troposfeer

De Europese beurzen winnen terrein. VGP haalde woensdag in een uurtje 300 miljoen euro op om de groei te versnellen, maar bekoopt dat met een fikse koerstuimeling. KBC Securities ziet niet snel een vierde speler opdagen op de Belgische telecommarkt.

Na enkele dagen van dalingen staan de Europese beurzen weer in de plus. Beleggers trekken zich weinig aan van de Fed-notulen die woensdagavond naar buiten kwamen en die wezen op een mogelijk sneller dan verwachte afbouw van het stimulusbeleid.

Terwijl in de VS de geldkraan langzamerhand toch wat dichter wordt gedraaid, houdt de Europese Centrale Bank (ECB) die kraan nog altijd stevig open. Begin deze maand smoorde ECB-voorzitster Christine Lagarde nog de speculatie over een renteverhoging in 2022 in de kiem. Het gevolg van dat verschil in monetair beleid is dat de euro met 1,12 dollar is gezakt naar het laagste niveau sinds juni 2020.

De Brusselse graadmeter Bel20 stijgt in lijn met Europa met 0,2 procent. Bovenaan op het koersenbord prijkt de Boël-holding Sofina , die 3,1 procent wint.

Telenet en Proximus

Telenet herstelt met 0,5 procent, terwijl Proximus 0,6 procent inlevert. De Bel20-telecommers hebben weinig last van de dreiging van een vierde telecomspeler op de Belgische markt na het politieke akkoord daarover op dinsdag.

We denken nog altijd dat de wettigheid van een vierde telecomspeler onzeker is. David Vagman Analist ING

'Het was voor ons een wat negatieve verrassing', zegt ING-analist David Vagman. 'We dachten dat de lokale overheid meer weerstand zou bieden tegen de wil van de federale overheid om ruimte te bieden aan een vierde speler. We denken nog altijd dat de wettigheid van een vierde speler onzeker is, omdat de Raad van State nog geen duidelijk akkoord heeft gegeven aan de federale overheid. Het is volgens ons nog altijd mogelijk voor de betrokken partijen om dit juridisch aan te vechten.'

Volgens de analist is er nog altijd weinig kans op een nieuwe speler op de consumentenmarkt, omdat de spectrumveiling zo flexibel is gemaakt dat potentiële spelers op de Belgische telecommarkt ook alleen op de (lucratievere) bedrijvenmarkt actief kunnen worden. En omdat Orange Belgium waarschijnlijk VOO overneemt, verdwijnt een potentieel relatief vlot toegangsticket tot de Belgische markt.

VGP

VGP maakt een tuimeling van 8 procent. De ontwikkelaar van logistieke parken haalde woensdagnamiddag vlotjes 300 miljoen euro op met een kapitaalronde. 'De boeken waren gevuld binnen een uur', zegt Wim Lewi, een analist van KBC Securities. 'De korting op de beurskoers bedroeg 9 procent, maar we moeten niet vergeten dat de koers met 13,1 procent was opgelopen sinds de slotkoers van vorige week donderdag.' Het bedrijf gaf toen een goede tradingupdate.

Lewi voorspelt dat de schuldratio (nettoschuld/balanstotaal) zal zakken van 30,4 procent eind juni naar 20,5 procent voor het volledige jaar. 'We verwachten dat deze ratio pas in 2025 weer op 30,2 procent belandt. Verder verwachten we een ontwikkelingspiek in 2022-2023. Wanneer de ontwikkeling vaart verliest, zal het inkomen uit de joint venture blijven groeien waardoor het geïnvesteerde geld in 2024-2025 zal terugvloeien. Het bedrijf verwacht binnenkort een kredietrating van S&P te krijgen. Een hogere kredietrating zal de rente op de schulden drukken.'

Een hogere kredietrating voor VGP zal zorgen voor een lagere rente op de schulden. WIM LEWI ANALIST BIJ KBC SECURITIES

De analist voorspelt een explosief groeipad voor VGP in de komende twee tot drie jaar, waarbij het bedrijf nieuwe regio's zal betreden zoals Frankrijk, Servië en Zweden. 'Nu de grondprijzen en de constructiekosten stijgen, zal de hoeveelheid kapitaal ook stijgen. VGP verwacht echter dat het zijn ontwikkelingswinsten per vierkante meter minstens stabiel kan houden.'

'Nu VGP uitbreidt naar nieuwe regio's is er ook een kans dat de investeringsportefeuille de historische bandbreedte van 200.000 tot 250.000 vierkante meter zal overstijgen', zegt Lewi.

Payton Planar

Het Israëlische technologiebedrijf Payton Planar , een producent van transformatoren en inductoren, publiceerde over de eerste negen maanden van het jaar iets minder goede cijfers. De omzet kwam uit op 29,2 miljoen dollar tegen 30,8 miljoen een jaar eerder. Het bedrijf schrijft de daling toe aan de vraag van klanten om leveringen uit te stellen omdat ze met tekorten aan onderdelen kampen.

Payton Planar kende hogere ontwikkelings- en loonkosten, die vooral te wijten zijn aan de stijging van de Israëlische sjekel tegenover de Amerikaanse dollar en het pond. De bedrijfswinst daalde met 18,4 procent naar 6,4 miljoen dollar. De nettowinst bedraagt 5,2 miljoen dollar tegen 6,8 miljoen een jaar eerder.

De sjekel is dit jaar de best presterende munt tegenover de euro met een klim van meer dan 11 procent. De slechtste is de Turkse lira: -32 procent.

Voor Payton Planar is dan weer positief dat de orderboeken goed gevuld zijn. Eind september had Payton Planar voor 28,2 miljoen dollar aan bestellingen binnen tegen 18,9 miljoen dollar eind 2020. Als gevolg van de wereldwijde grondstoffenschaarste kan de productie wel langer duren. Payton Planar denkt dat het grootste deel van het orderboekje tegen eind september 2022 geleverd kan worden.