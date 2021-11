Brussel: VGP van stratosfeer naar troposfeer

Terwijl in de VS de geldkraan langzaam dichter wordt gedraaid, houdt de Europese Centrale Bank (ECB) ze stevig open. Begin deze maand smoorde ECB-voorzitster Christine Lagarde de speculatie over een renteverhoging in 2022 in de kiem. Het gevolg van dat verschil in monetair beleid is dat de euro met 1,12 dollar is gezakt naar het laagste niveau sinds juni 2020. Een sterke dollar is positief voor dollargevoelige aandelen, met andere woorden voor bedrijven die veel inkomsten in dollar boeken.