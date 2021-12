De vlotte estafetteloop van UCB

De biofarmagroep UCB beseft dat haar winstmotoren later dit decennium naar adem happen. Dus nemen nieuwe sterren het stokje al over, met bimekizumab als protagonist.

UCB kreeg de afgelopen jaren stevige sommen geld in het laatje dankzij het epilepsiemiddel Vimpat en het reumamiddel Cimzia. Maar aan al dat moois komt een eind, want later dit decennium vervalt het patent - de slotgracht rond de verkoopprijs - op die sterkhouders.

De jaarcijfers over 2020 (1) onderstrepen dat die oudjes allerminst afgeschreven zijn. Van de 5,1 miljard euro omzet (+8%) was Cimzia goed voor 1,8 miljard en Vimpat 1,5 miljard.

De klim van de brutobedrijfswinst (ebitda) zwakte af tot 1 procent. En dat is omdat de opvolgers staan te trappelen. UCB heeft veel geld in de laatste (en duurste) klinische testfase gestopt. Zo'n beloftevolle pijplijn dicht tegen een marktlancering is wat elk farmabedrijf wil, maar koken kost geld. De ontwikkelings- en marketingkosten stegen in 2020 met 23 procent naar 1,6 miljard dollar.

De hoofdrolspeler is het psoriasismedicijn bimekizumab, waarvoor het bedrijf een aanvraag tot goedkeuring indiende bij de medicijnwaakhonden EMA (Europa) en FDA (VS).

Toch bekoelt het enthousiasme, want niet iedereen is lovend. De bank UBS verlaagt begin maart het koersdoel met een lauw 'neutraal'-advies (2). 'Het probleem is dat Vimpat al op 22 april 2022 zijn patent in de VS verliest', zegt UBS, waardoor 2022 zich als een moeilijk jaar aandient, ook al door de oplopende kosten.

Op 23 april volgt een nieuw tikje (3). Het kandidaat-middel zilocuplan blijkt geen goede bestrijder van de zeldzame spierziekte IMNM. Het weekblad De Belegger noemt het een kleine tegenvaller, omdat de beleggers toch geen grote verwachtingen koesterden.

Begin mei zet KBC Securities (4) UCB op de favorietenlijst. De waardering weerspiegelt het potentieel van de pijplijn niet en de vrees over de concurrentiekracht van bimekizumab is overdreven, klinkt het.

Op 25 juni geeft het CHMP, het adviesorgaan van de EMA, een positief advies voor de Europese lancering van Bimzelx - de commerciële naam van bimekizumab -, waardoor een Europees groen licht zo goed als zeker wordt (5). Maar beleggers kijken vooral naar de FDA, omdat de Amerikaanse markt met haar hogere prijzen veel lucratiever is. De beurshuizen voorspellen voor het medicijn een piekomzet van 2,5 miljard euro, gespreid over verschillende ziektedomeinen.

De halfjaarcijfers van eind juli overtreffen de verwachtingen (6), maar dat zet de farmagroep niet aan de prognoses te verhogen.

We hebben groot vertrouwen in de blockbusterstatus van Bimzelx. Peter Welford Analist bij Jefferies

Na een Europese goedkeuring eind augustus (7) voor Bimzelx mag het aandeel van Jefferies op de kooplijst. 'We hebben een groot vertrouwen in de blockbusterstatus van Bimzelx', zegt het beurshuis.

Op 15 oktober zou ook de FDA zijn oordeel vellen, maar die blijft uit (8). De waakhond kan - corona oblige - zijn inspecties in Europa niet op tijd afronden. De analisten houden het hoofd koel. 'Het uitstel is teleurstellend, maar bevestigt dat de FDA op de vertraging bij de inspecties na geen andere issues heeft', zegt het beurshuis Kepler Cheuvreux.

Midden november komt het farmabedrijf opnieuw met stevige resultaten in een onderzoek naar Bimzelx voor de behandeling van de ontstekingsziekte psoriatische artritis (PsA). Midden december is het opnieuw prijs voor de tests voor de gewrichtsziekte AS.

Begin december zet UCB ook nog de achtervolging in op het biotechbedrijf Argenx voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis (MG), dit keer met het potentiële middel rozanolixizumab. Argenx heeft even later het duimpje omhoog van de FDA al beet, terwijl UCB pas in het derde kwartaal van 2022 zijn aanvraag kan indienen. Dat geeft Argenx een stevige voorsprong van 18 maanden.

