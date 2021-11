Euronext Brussel: Hold Delhaize

Brussel is dinsdag de hekkensluiter in Europa.

Het Bol-effect is uitgewerkt voor Ahold Delhaize. Ook Argenx en Aperam moeten een pauze dulden. Dankzij overnamespeculatie is Ageas de primus in de Bel20.

Net als op de Europese coronakaart moet België ook op de Europese beurskaart in de achterhoede spelen. Terwijl de Euro Stoxx 0,4 procent won, verloor de Bel20 0,6 procent naar 4.301 punten.

KBC , dat maandag een forse overname in Bulgarije aankondigde, blijft druk zetten. De bank UBS verhoogt het koersdoel van 65 naar 67 euro. Daarmee ziet het beurshuis een neerwaarts potentieel van 18 procent voor de bankgroep. Het advies blijft logischerwijs 'verkopen' wegens 'het historisch hoge peil' waarop KBC na de recente koersklim noteert. KBC verloor 3,1 procent naar 76,86 euro.

Sectorgenoot Ageas kon wel scoren. Het Italiaanse beurshuis Mediobanca schetste op 11 november in een rapport talrijke, weliswaar speculatieve, scenario's waarbij de Europese banken hun verzekeringspoot via overnames kunnen versterken. Een zo'n scenario is een bod van BNP Paribas op Ageas. 'Daar zit industriële logica in. En er is een emotioneel kantje. Het zou de brokken uit de kredietcrisis verenigen', zegt analist Robin Van Den Broek.

Argenx en Aperam moesten een versnelling lager schakelen. Het Chinese persbureau GBI meldde dat Argenx' Chinese distributiepartner Zai voor het eerst een patiënt met efgartigimod behandelde voor de zeldzame auto-immuunziekte pemphigus vulgaris (PV). Het persagentschap uit Sjanghai kwetste onze nationale trots door Argenx een 'Nederlands bedrijf' te noemen.

Brede markt

Bol Bol, sterspeler bij de Denver Nuggets.

Als bij toeval is het de verjaardag van de Amerikaanse basketter Bol Bol, de sterspeler van de Denver Nuggets. Ook Brussel staat nog bol van Bol. Maandag kondigde Ahold Delhaize aan dat het van plan is een deel van zijn onlinedochter Bol.com naar de beurs te brengen.

'Avoir du Bol', titelde Hans D'Haese van ING in zijn ochtendrapport. Dat wil in de taal van Molière zoveel zeggen als 'geluk hebben'. Ahold Delhaize mag zijn spreekwoordelijke pollekes kussen met een verborgen parel als Bol.com op de eigen thuismarkt, zegt D'Haese. D'Haese herhaalt zijn koopadvies met een koersdoel van 32 euro.

Het beurshuis Kepler Cheuvreux vindt het even welletjes geweest. De analiste Fabienne Caron verlaagde haar advies voor Ahold Delhaize van 'kopen' naar 'houden'. Koersdoel: 31,90 euro.

'Op basis van de presentatie van het management komen we op een omzet van 2,7 miljard euro voor Bol in 2021', zegt Caron. 'Dat is onder onze initiële schatting van 3,5 miljard.' Bol heeft ook een kleinere markt dan de sectorgenoten, stipt Caron aan, die een beurswaarde van 5,9 miljard euro ziet voor Ahold Delhaizes e-winkeldochter.

'We zien een discount van 30 procent voor Bol en komen daarmee op een waardering van 30,85 euro voor Ahold Delhaize.' Na de sterke koersprestatie is de tijd rijp voor een pauze, vindt Caron. Ahold Delhaize verloor 3,2 procent naar 29,84 euro.

Greenyard en Azelis kwamen in de staart van het seizoen met een kwartaalupdate.

Bij Greenyard was een nettowinst van 32 miljoen euro de positieve verrassing. 'We gingen uit van een nettowinst van 27 miljoen', schrijft Fernand de Boer van het beurshuis Degroof Petercam. 'Al wordt die meevaller wel gedeeltelijk weggehapt door een hogere belastingdruk.'

De Boer ziet verbeteringen bij Greenyards zwaarste gesel: de schuld. De nettoschuld daalde niet noemenswaardig, maar er werd wel beduidend minder gebruikgemaakt van factoring, een techniek waarmee ondernemingen openstaande facturen doorverkopen aan een derde partij. 'De nettoschuld daalde naar 338 miljoen euro (exclusief leasing), wat de schuldgraad op 2,8 keer de brutowinst brengt. De factoring daalde met 50 miljoen euro naar 232,1 miljoen euro. 'In maart 2021 was dat nog 345,3 miljoen', zegt de Boer, die stelt dat Greenyard goede vorderingen maakt met de verlichting van zijn schuldenlast.

Greenyard won 3,2 procent naar 9,39 euro.

ING is dan weer te spreken over de resultaten van de chemiedistributeur Azelis . De eerste cijfers sinds de introductie tonen een solide prestatie met jaar op jaar een omzetsprong die versnelt naar 17 procent tegen 12 procent in de eerste jaarhelft', zegt analist Stijn Demeester.

Ondanks de kosteninflatie en de druk op de leverketen verwacht Azelis dat het jaarresultaten kan geven die 'in lijn met' of 'licht boven' de consensusverwachting liggen. De consensus verwacht een jaaromzet van 2,7 miljard euro en een brutobedrijfswinst van 252 miljoen euro.

'Azelis noteert tegen 22,6 keer zijn verwachte winst van volgend jaar', stipt Demeester aan. 'Het bedrijf is daarmee 24 procent goedkoper dan sectorgenoot IMCD.' ING geeft een koopadvies met een koersdoel van 32 euro.

Ondanks een positieve opening moest Azelis bij het slot 2,2 procent inleveren op 27,28 euro.