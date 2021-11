Euronext Brussel: Makkers, staakt uw wild geraas

Omikron blijft de beursgemoederen bij monde van enkele onheilsprofeten vehitten. AB InBev staat in de vuurlinie. De druk op Michel Doukeris groeit richting de beleggerdag op 6 december.

De Europese beurzen hebben moeite om hun eindejaarsrally te hervatten nu het onduidelijk is welke economische gevolgen de nieuwe omikronvariant met zich zal meebregen. Uit micro- en macrohoek klinken waarschuwingen. 'Het opduiken van omikron vormt een risico voor de tewerkstelling en de economie en verhoogt de onzekerheid rond de inflatie', stelt Fed-voorzitter Jerome Powell in een brief aan de senaat.

De CEO van Moderna waarschuwt dan weer dat de huidige vaccins volgens hem niet effectief zullen zijn tegen de nieuwe variant en dat de zoektocht naar een aangepast vaccin maanden in beslag kan nemen.

Kanttekening: bij Pfizer vinden ze het veel te vroeg om hierover uitspraak te doen. Binnen twee of drie weken zullen er pas voldoende onderzoeksdata zijn en kan duidelijk worden of er een bijkomend Omikronshot ontwikkeld dient te worden, klinkt het daar.

In die onzekere context verliest de Bel20 0,9 procent naar 4.101 punten. De Brusselse korf houdt beter stand dan de gemiddelde Europese index die 1,4 procent kwijtspeelt. Elia , KBC en WDP bieden tegengewicht voor zwaargewicht AB InBev . Waar andere bedrijven mondjesmaat herstelden, blijft de bierreus lijden na de koersval op 'Red Friday'. Sinds donderdagavond is er 9,6 procent van de koers en is de grip op 50 euro weer stevig gelost.

Daarmee neemt de druk op Michel Doukeris hand over hand toe. Op 6 december organiseert AB InBev een beleggersdag waar enkele nieuwe strategische onthullingen op het programma staan. Analisten mikken op een herbalancering van de merkenportefeuille in elke markt, een verbetering van het proces om innovaties te lanceren en tot slot inspanningen rond digitalisering.

AB InBev verliest 3 procent naar 49,2 euro.

Strooi toch wat lekkers in een of and're hoek. Voor zoetigheid moeten Brusselse beleggers dinsdag afdalen naar de uithoeken van de markt. Keyware (+9,6%), Crescent (+6,1%) en Avantium (+5,2%) zijn het winnende trio.

Avantium profiteert van fanmail uit machtige hoek. Het al jaren krasselende bioplasticbedrijf krijgt met beurshuis Berenberg een nieuwe volger, die de opvolging start met een koopadvies en koersdoel van 5,20 euro.

Analiste Priyanka Patel stelt dat pef, plantaardige plastic, met de lagere ecologische voetafdruk in tijden van groter milieubewustzijn groot potentieel biedt en op dat vlak de pef-fabriek die Avantium tegen 2023 wil opstarten cruciaal is. Merk wel op de financiering van die al jaren vertraagde fabriek in het Groningse Delfzijl nog altijd niet helemaal rond is, ondanks een kapitaalronde dit voorjaar.

Tegen 2030 kan Avantium volgens de Berenberg-analiste potentieel 200 miljoen omzet genereren met een winstmarge van 30 procent, door licenties op zijn technologie te verkopen. Maar dat potentieel kan alleen gerealiseerd worden als Avantium er in slaagt vlaggenschipfabrieken te bouwen. En daar zal veel geld voor nodig zijn', waarschuwt Patel.

De beurskoers kan de fanmail goed gebruiken. Het aandeel noteert, occasionele rally's niet te na gesproken, na een lange serie ontgoochelingen aan een derde van de intekenprijs van 2017 (11 euro).

Avantium wint 5,1 procent naar 3,64 euro.

Datzelfde Berenberg verhoogt het koersdoel van Mithra van 33 naar 37 euro. De specialist in vrouwengeneeskunde organiseerde maandag een allereerste beleggersdag. Daar wist CEO Leon Van Rompay -gekend voor zijn bevlogen spreekstijl - blijkbaar een prima indruk te maken. 'We vertrokken met hernieuwd vertrouwen in de onderliggende waarde van de pijplijn', schrijft Berenberg, 'die door de markt niet voldoende wordt gewaardeerd'.

Op de beleggersdag werd een krachtige strategie onthuld rond Donesta, een middel tegen opvliegers voor vrouwen in de menopauze die naast anti-conceptiepil Estelle een hoeksteen is in de waardering van het bedrijf. Ook ging Mithra dieper in op de strategie om zijn pijplijn uit te breiden. Daartoe werd een partnership getekend met het Franse BCI Pharma om twee patenten te verwerven voor zogenaamde CSF1R-remmers. De eerste focus zal liggen op kanker bij vrouwen (baarmoederhals, borst) en endometriose.

Mithra verliest na een grote sprong op de beleggersdag zelf 1 procent naar 19,6 euro.

Ook Azelis krijgt een nieuwe volger. Degroof Petercam start de opvolging van chemiedistributeur Azelis met een houdadvies en een koersdoel van 28,4 euro. Het beurshuis trapt de research af met een lofzang: Azelis zit in een sterke groeimart die bovendien sterk gefragmenteerd is en ruimte biedt om interessante overnames te doen. Maandag kocht Azelis nog zijn Duitse sectorgenoot Neupert Specialities.

'Het bedrijf heeft weinig schulden en kijkt aan tegen een sterke groei in 2021 na de covid-dip in speciaalchemie van vorig jaar. Een mix van operationele hefboomeffection, een betere productmix en een focus op digitalisering kunnen voor hogere marges zorgen', aldus Degroof Petercam.

Toch zit al het bovenstaande volgens analist Luuk van Beek al grotendeels in de koers. 'Azelis heeft een kleine korting op sectorgenoot IMCD dat een veel langer track record heeft en met een grote premie ten opzichte van zijn brede sector noteert', stipt van Beek aan.