Euronext Brussel: van Bulgarije over Bol.com tot botrytis

Een dubbele couponknip weegt op KBC. Ahold Delhaize profiteert van ambitieuze groeiplannen en het voornemen om Bol.com naar de beurs te brengen. Een schimmelmiddel van Biotalys scoort in Amerikaanse onderzoeken.

Nu het resultatenseizoen stilaan op zijn einde loopt, doen de Europese beurzen het rustiger aan. De bedrijfsresultaten waren doorgaans prima en toonden aan dat de meeste ondernemingen goed wegkomen met de stijgende grondstoffenprijzen. Het resultaat is dat de beurzen op het oude continent dicht tegen records noteren.

De strategen van Morgan Stanley zien momenteel meer brood in Europa en Japan dan in de Verenigde Staten. De inflatoire uitdagingen zijn er minder beangstigend en de waarderingen redelijker. De centrale banken zullen er hun beleid minder snel verstrakken en er is minder risico op belastingverhogingen, menen ze.

De Euro Stoxx 50 sloot 0,3 procent hoger. De Bel20 bleef achter met een verlies van 0,1 procent en zakte voor het eerst deze maand zelfs even onder de drempel van 4.300 punten.

Umicore (+0,3%) herstelde wat van de tik die het vorige week kreeg door de uitstap uit batterijmaterialen die Johnson Matthey heeft aangekondigd. Aperam kreeg vrijdag een klap van 5,8 procent ondanks de publicatie van recordkwartaalcijfers en kreeg nog eens een pets van 4,6 procent, waardoor het terugviel tot 46,55 euro. De inoxproducent kreeg een hoger koersdoel - 52 in plaats van 48 euro - van Jefferies. Het advies blijft ‘houden’.

Supercoupon

De grootste druk kwam van het zwaargewicht KBC Groep : de bank-verzekeraar liet tegenover de slotkoers van vrijdag 3,2 procent liggen op 79,34 euro. Het leeuwendeel van dat verlies is een gevolg van de supercoupon die KBC vandaag knipt. Het gaat om twee dividenden: een dividend van 2 euro bruto dat was opgespaard vanwege de coronabeperkingen die de Europese Centrale Bank had opgelegd en een interim-dividend van 1 euro bruto als voorschot op het boekjaar 2021.

Als we de supercoupon buiten beschouwing laten, is er precies een koerswinst van 0,5 procent. KBC kondigde voorbeurs aan in Bulgarije Raiffeisenbank EAD over te nemen voor 1 miljard euro. Het is de op twee na grootste Belgische overnamedeal van het jaar. KBC doet een grote sprong voorwaarts in het Oost-Europese land, waar de groep sinds 2007 actief is. Het marktaandeel van KBC stijgt er naar 18 procent, waarmee het de twee marktleiders op de hielen zit. De overname zal volgens KBC vanaf het eerste jaar bijdragen tot de winst en de van de Bulgaarse activiteiten afkomstige winst doen verdubbelen.

‘Grosso modo maakt deze deal de winstval door de verkoop van KBC Ireland meer dan goed. Dat lijkt ons positief’, zegt Kepler Cheuvreux, dat een 'kopen'-advies en een koersdoel van 89,80 euro hanteert.

'Significante controle'

Op de brede markt steeg Ahold Delhaize in de vroege handel met meer dan 4 procent, de groep sloot uiteindelijk 3,5 procent hoger op 30,84 euro. De Nederlands-Belgische retailer, die vorige week woensdag uitstekende kwartaalresultaten publiceerde en zijn jaarprognose optrok, houdt vandaag zijn virtuele beleggersdag.

Voorbeurs zette Ahold Delhaize al de krijtlijnen uit in een persbericht. De groep ziet de groei in de periode 2023-2025 versnellen, waardoor de omzet tegen 2025 10 miljard euro hoger zal uitkomen. Er komt volgend jaar ook een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro.

De blikvanger is echter dat Ahold Delhaize overweegt de internetwinkel Bol.com in de tweede helft van 2022 naar de beurs te brengen. Een ‘beperkt belang’ zou op Euronext Amsterdam noteren, terwijl Ahold Delhaize ‘significante controle’ behoudt. De beursgang moet het mogelijk maken het ‘enorme groeipotentieel’ aan te vuren en Ahold Delhaize bijkomende middelen te geven om zijn groeistrategie te realiseren.

‘Ahold heeft solide ambities voor 2025’, zegt Michiel Declercq, analist van KBC Securities. ‘Wij geloven dat de beursgang van Bol.com een bijkomende trekker voor het aandeel kan opleveren.’ Hij herhaalt zijn koopadvies en zijn koersdoel van 32 euro.

‘Het ziet ernaar uit dat de waardering van Bol.com uitgekristalliseerd wordt. Die afzonderen impliceert dat de Europese kernactiviteit nul waarde heeft. Voor een ‘best in class’-retailer en gezien de sterke voorspelde groei is dat een gekke toestand. Ik blijf een koper’, reageert de analist van Kepler Cheuvreux, die een koersdoel van 30,85 euro hanteert.

Evoca

In de kopgroep veroverde Biotalys een plaatsje: het aandeel schoot 4,6 procent hoger naar 7,28 euro. Zo komt de introductieprijs in zicht van 7,50 euro waartegen Biotalys begin juli naar de beurs trok.

Het agrotechbedrijf liet voorbeurs weten dat zijn gewasbeschermer Evoca goed scoort in een reeks Amerikaanse vergelijkende onderzoeken. Evoca, een bioafbreekbaar, op proteïne gebaseerd middel is ontwikkeld om de schimmelziekte botrytis en echte meeldauw te behandelen in de fruit- en groenteteelt.

Uitgebreide tests op druiven en aardbeien door enkele prestigieuze onafhankelijke academische instellingen in de VS tonen aan dat Evoca even goed werkt als gevestigde producten als het in een geïntegreerd gewasbeschermingsprogramma wordt gebruikt.

‘Positief’, oordeelt Guy Sips van KBC Securities, die zijn koopadvies en zijn koersdoel van 8,70 euro herhaalt.