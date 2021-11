GBL zet private portefeuille in de kijker op beleggersdag

Een slim getimede toenadering tot de Franse vermogensbeheerder Acofi zette de private-equitypoot van GBL extra in de kijker op de beleggersdag van de holding in Parijs.

Vermogensbeheer voor derden. Het is een belangrijke nieuwe diversificatie voor Sienna, de tak voor alternatieve investeringen van GBL . In juli verwierf Sienna al de pan-Europese investeringsmanager L'Etoile Properties, met 7 miljard activa onder beheer in de vastgoedsector. In oktober was het de beurt aan de vermogensbeheerpoot van Malakoff Humanis, de Franse leider in ziektekostenverzekeringen en collectieve voorzieningen.