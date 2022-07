Heeft Luc Tack eindelijk zijn droom beet?...

In wezen is de deal voor Tack een stroomlijning van zijn bedrijvenimperium en een oefening in efficiëntie

Ooit kocht Picanol Tessenderlo, nu koopt Tessenderlo Picanol. Met die juridisch- financiële spitsvondigheid hoopt de captain of industry Luc Tack te slagen waar hij zeven jaar geleden nog faalde. ‘We creëren een mooie, industriële, beursgenoteerde groep, met een Vlaamse verankering. Voor als binnenkort de crisis losbarst.’

‘Meneer Tack zit op het vliegtuig richting de VS. Hij woont daar een congres over meststoffen bij.’ De verbazing is groot als blijkt dat de referentieaandeelhouder en CEO, de redder en drijvende kracht achter Picanol en Tessenderlo, niet aanwezig is op de persconferentie waar het langverwachte fusieplan tussen beide bedrijven uit de doeken wordt gedaan. Het is Stefaan Haspeslagh, Tacks rechterhand en vertrouweling al van lang voor de ondernemer zich in 2005 inkocht in Picanol, die uitlegt waarom het zo’n goede zaak is dat de weefgetouwenbouwer Picanol en de Zwitserse machinebouwer Rieter voortaan een vijfde divisie (machines & technologies) vormen van Tessenderlo. Zo wordt de oorspronkelijke meststoffenproducent de facto een industriële, beursgenoteerde holding, met naast de machinedivisie een landbouwtak (meststoffen), de verwerking van slacht- afval (tot onder meer gelatine), industriële oplossingen (met onder meer plastic buizen voor waterbehandeling) en T-Power (energieproductie). Opvallend en bizar tegelijk: via de geplande ruiloperatie koopt Tessenderlo zijn eigen aandeelhouder.

Volgens de woordvoerder was de communicatie van vrijdag over de overname van Picanol door Tessenderlo pas last minute vastgelegd, zodra de praktische en de juridische puntjes op de i stonden. ‘De reis van Luc lag toen al vast.’

Maar ook zonder die versnelling hoeft de afwezigheid van Tack op zijn eigen persconferentie niet te verbazen. Het typeert de ondernemer: een man die zich liever bezighoudt met de strategische en productietechnische kant van zijn bedrijven dan met juridische en financiële constructies, wat hier onvermijdelijk resulteert in een schijn van desinteresse van zijn kant in de kleine belegger. Ook al zal die zich de move van Tack op dit moment niet beklagen. Vrijdag klom het aandeel Tessenderlo 2,02 procent hoger, Picanol werd 13,92 procent meer waard.

Commentaar De visie van Tack

Opportunistisch

Die hang van Tack naar inhoud, meer dan naar vorm, is ook de reden waarom zijn imperium tot nog toe oogde als een ingewikkeld kluwen van vennootschappen. Overnames doet Tack steevast, heel opportunistisch, met die vennootschappen waar de cash in zit. Ooit nam hij Picanol gedeeltelijk over met zijn textielbedrijf Symphony Mills. Vanuit Verbrugge, een metaalbewerkingsbedrijf in de Picanol Group, nam hij in 2013 het eerste belang in Tessenderlo.

In wezen is de deal voor Tack ook niets meer dan een stroomlijning van zijn bedrijvenimperium en een oefening in efficiëntie. Er zijn nu eenmaal weinig echte synergieën te bedenken tussen een ijzergieterij (Proferro), een ontwikkelaar van machinesoftware (Psicontrol), een Amerikaanse meststoffenproducent (Kerley) en een plasticbuizenproducent voor waterzuivering (Dyka), al weet je dat bij de tech- en innovatieadept Tack nooit zeker. Door het gebrek aan synergieën moeten de werknemers ‘waarschijnlijk geen ontslagen vrezen’ als gevolg van de fusie.

Het enige echte strategische voordeel dat de deal lijkt op te leveren is financieel van aard en vloeit juist voort uit de diversiteit aan activiteiten. ‘We staan voor een moeilijke economische periode, waarin je nooit weet wat kan gebeuren’, lichtte Haspeslagh toe op de persconferentie. ‘De fusie stelt ons in staat ons kapitaal zo goed mogelijk aan het werk te zetten. Als een divisie het minder goed doet, kan een andere helpen door die geld toe te stoppen. We kunnen nu ook sneller inspelen op groeikansen.’ Anders gezegd: de fusiegroep wordt resistenter voor de economische op- en neergang van zowel de chemiebusiness als die van de machinebouw.

Een ander voordeel, dat ook de kleine belegger kan interesseren, is volgens Haspeslagh dat nu ook een ‘redelijke dividendpolitiek kan worden uitgebouwd. Welk dividend Tessenderlo zal uitkeren, moet worden beslist door de raad van bestuur en goedgekeurd worden op de algemene vergadering.’

De overname maakt de participaties van Tack voortaan ook overzichtelijker. Tessenderlo wordt een industriële holding die voor 64 procent wordt gecontroleerd door Tack en in mindere mate Patrick Steverlynck. De rest zal op de beurs staan. Hoe het aandeelhouderschap precies verdeeld zal zijn over de beide families, is nog niet duidelijk. ‘Er zal nog een nieuwe familiale holding opgericht worden om de participaties van de families te structureren’, luidt het. Wel is het de bedoeling dat Picanol binnen afzienbare tijd geen aparte beursnotering meer heeft. Rieter, waarin Tack een minderheidspositie heeft (15%), blijft wel op de beurs van Zürich genoteerd.

Zonen en dochter

De andere, niet-publieke bedrijven van Tack blijven buiten de fusiegroep. De ondernemer bezit onder de merkenparaplu Love Home Fabrics een achttal textiel- bedrijven (waaronder Symphony Mills), die samen ruim 100 miljoen euro omzet draaien en waar 1.500 mensen werken. Dat is ook het private hoekje waar Tacks zonen Rémy en Gregory en zijn dochter Laurie zich in alle luwte mogen klaarstomen om hun vandaag 60-jarige vader ooit op te volgen aan het hoofd van de groep.

Daarnaast is Tack al heel lang eigenaar van een reeks tank(cleaning)bedrijven en brandstoftransporteurs, die hij bundelt onder de holding Begoos. Daaronder valt ook het belang van 22 procent in het kranenbedrijf Sarens, dat hij in september vorig jaar overnam van het investeringsfonds Waterland. De Tank Cleaning was overigens gegroeid uit de Waregemse carwash van zijn vader Remi, waar Tack als jonge kerel moest helpen.

Als bedrijfsleider van de bad- en bedlinnenproducent Jules Clarysse, waarvan hij mede-eigenaar was geworden via zijn huwelijk met Fransiska Clarysse, was Tack al klant bij de producent van weefgetouwen Picanol. Hij wist dus wat hij kocht toen hij zich in 2005 opwierp als witte ridder van het bedrijf van de familie Steverlynck, toen dat in economisch noodweer verzeild raakte en getroffen werd door de zelfverrijking van een deel van de familie en CEO Jan Coene. Patrick Steverlynck, de kleinzoon van de man die het bedrijf in 1936 oprichtte, is nog altijd een vennoot achter de schermen.

Juiste moment

Met het geld dat Tack in de loop der jaren met Picanol verdiende, kocht hij zich in 2013 in bij Tessenderlo. Dat belang breidde hij de voorbije jaren gestaag uit tot 56,7 procent van de aandelen en 70,8 procent van de stemrechten. Mede dankzij die meerderheid ziet het ernaar uit dat hij deze keer zal slagen waar hij in 2015 faalde. Toen probeerde hij de chemiegroep in te lijven bij Picanol, wat op heftig verzet van de minderheidsaandeelhouders stuitte omdat ze de geboden waardering te laag vonden.

Wat Tack drijft, zien we bij wel meer industriële ondernemer-investeerders, zoals Pascal Vanhalst (ex-TVH), Filiep Balcaen (ex-Balta, ex-IVC) of Charles Beauduin (Vandewiele, Barco): een heilig geloof dat de Europese maakindustrie gered kan worden door niet-aflatende innovatie. Als het even kan, blijft die het liefst ook stevig verankerd in Vlaamse handen.

‘Ooit wil hij tot één grote beursgenoteerde, West-Vlaamse industriële investeringsholding komen, naar het voorbeeld van Ackermans & van Haaren’, zei Luc Van Nevel, de voormalige Samsonite-CEO, ex-Picanol-voorzitter en vriend van Tack begin dit jaar nog aan De Tijd. ‘Maar Luc kan goed wachten tot het juiste moment. Hij neemt altijd zijn tijd.’ Het lijkt er nu op dat hij niet meer tijd zal moeten nemen.

Het nieuwe Tessenderlo Ontstaat doordat Tessenderlo Picanol overneemt door middel van een aandelenruil.

Bestaat voortaan uit vijf divisies: agro (meststoffen), biovalorisering (verwerking slachtafval tot onder meer gelatine), industriële oplossingen (plastics en chemicaliën voor waterbehandeling), T-Power (energieproductie), machines & technologies (Picanol, Rieter).

Omzet: 2,7 miljard euro.

Brutobedrijfswinst (ebitda): ruim 430 miljoen euro (cijfers 2021).

Medewerkers: 7.000.

Actief: in meer dan honderd landen.

Aandeelhouders: Luc Tack en Patrick Steverlynck (64%), publiek (36%).