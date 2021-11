Ian Gallienne (GBL): ‘Wij zijn een bedrijf van negens en tienen. Niet van achten’

GBL is naar eigen zeggen in topvorm. De koers noteert rond een record en de holding gaat zich nog meer richten op niet-genoteerde bedrijven. ‘Zo kunnen we meer aandeelhouderswaarde creëren zonder ons DNA als langetermijninvesteerder te verliezen’, zegt CEO Ian Gallienne.

Met een portefeuille van 22,2 miljard euro is GBL de grootste holding op het Brusselse koersenbord, en zelfs een van de belangrijkste spelers in Europa. De investeringsmaatschappij, gecontroleerd door de Belgische familie Frère en de Canadese familie Desmarais, heeft in tal van Europese multinationals een stevige vinger in de pap.

De onderneming is grootaandeelhouder van de Franse drankengroep Pernod Ricard, het materialenbedrijf Umicore, de Zwitserse wereldleider in inspectiesystemen SGS en de Franse mineralendelver Imerys. Wie Bobbejaanland bezoekt, spijst de kas van de holding die mede-eigenaar is van de pretparkengroep Parques Reunidos. GBL is ook de grootste aandeelhouder van de Duitse sportartikelenreus Adidas.

‘Wie Nikes draagt, komt hier niet binnen’, lacht topman Ian Gallienne in donkerblauwe Adidas-sneakers op het hoofdkwartier aan de Brusselse Marnixlaan, waar zijn schoonvader - wijlen Albert Frère - GBL tot een miljardenbedrijf uitbouwde. Ook een knalblauwe fiets van het Duitse merk Canyon, waarmee de Nederlandse ster Mathieu van der Poel rijdt en waarin GBL de meerderheid heeft, siert zijn bureau.

Ian Gallienne (50) Sinds 2012 co-CEO van GBL en sinds 2019 CEO van de holding.

Getrouwd met Ségolène Frère, met wie hij vijf kinderen heeft.

Bestuurder bij Adidas, Pernod Ricard, Imerys en SGS.

De Fransman haalde een MBA van Insead in Fontainebleau.

Begon zijn carrière in Spanje als medeoprichter van een handelsbedrijf. Ex-manager bij het private-equityhuis Rhone Capital.

Richtte in 2005 het private- equityfonds Ergon Capital op.

‘Ik ben een beetje vermoeid’, zegt hij bij het begin van het gesprek. ‘Ik ben net opnieuw vader geworden. Voor de vijfde keer. En dat leidt tot slapeloze nachten.’ Hij verzekert dat de kersverse dochter, net als zijn andere kinderen met Ségolène Frère, een fonds krijgt dat haar naam draagt. ‘Ik kan de laatste tijd wat moeilijker opnieuw inslapen als ik ’s nachts wakker word. Dan denk ik aan een deal waarmee ik bezig ben. Of de investeerdersdag die we vorige week in Parijs hielden. Een groot succes, maar toch zakt onze koers.’ (lacht)

Die investeerdersdag zette de transformatie van GBL richting private equity (niet-genoteerde bedrijven) en alternatieve activa in de verf. Die strategie begon in 2012, toen Gallienne het roer overnam van Albert Frère. Posities in traag groeiende industriële bedrijven als Total en Engie gingen de deur uit om plaats te maken voor bedrijven met meer groeipotentieel.

Op de investeerdersdag sprak u de doelstelling uit om het deel private equity op te trekken tot 40 procent, fors meer dan de huidige 23 procent. Vanwaar die omslag?

Ian Gallienne: ‘We doen dat niet per se om te transformeren, maar omdat we denken dat we zo meer aandeelhouderswaarde kunnen creëren. Sinds de oprichting haalde onze private-equitytak Sienna Capital een gemiddeld rendement van 15 procent, meer dan de 11 procent voor heel GBL sinds 2012. Kleinere bedrijven bieden meer opportuniteiten. Door hun kleinere schaalgrootte is meer groei mogelijk, bijvoorbeeld door een buy-and-buildstrategie, omdat ze vaak actief zijn in een gefragmenteerde markt. Goed geleide, niet-genoteerde bedrijven zijn ook wendbaarder en sneller. En je kan er een hogere schuldhefboom op zetten, want je moet geen rekening houden met andere beleggers.’

Er zijn al veel private-equityhuizen actief. Waar maakt GBL het verschil?

Gallienne: ‘Wij stellen permanent kapitaal ter beschikking. Ons historisch DNA is dat van een familiale investeerder op de heel lange termijn, die een flexibel mandaat aan het management geeft. Wij zijn geduldig. Ons DNA verandert niet door in private equity te investeren. Wat wij vertegenwoordigen, kan belangrijk zijn voor sommige verkopers en managers. Belangrijker dan centen alleen. Voor de Duitse maker van topfietsen Canyon hadden wij het laagste bod van de vier geïnteresseerden uitgebracht. Toch heeft stichter Roman Arnold de meerderheid aan ons verkocht. Hij vroeg tijd om zijn bedrijf voort uit te bouwen, en eiste een lock- upperiode (waarin de aandeelhouders niet mogen verkopen, red.) van vijf jaar. Dat is te lang voor een private-equityfonds. Ik zei toen: ‘Ik geef je zeven jaar!’. Het heeft hem over de streep getrokken. Een goed bedrijf moet je trouwens nooit verkopen. Daar kan je generaties in zitten.’

Voor de Duitse maker van topfietsen Canyon hadden wij het laagste bod van de vier geïnteresseerden. Toch heeft de stichter aan ons verkocht. Ian Gallienne CEO GBL

‘Ten slotte verschillen we in de monitoring na de deal. De grote spelers hebben honderden medewerkers, wij 20. We zijn betrokken bij belangrijke beslissingen. Maar we eisen geen wekelijkse of maandelijkse meetings zoals anderen. We stoppen evenveel tijd in een klein bedrijf waarin we 60 procent hebben als in een multinational waarvan we 6 procent controleren.’

Waarom gaat u niet sneller richting private equity?

Gallienne: ‘Oh, maar ik vind dat we al behoorlijk snel gaan. De voorbije drie jaar kregen we 500 voorstellen, keken we naar 150 dossiers en deden we vier grote deals. En dat tijdens corona. Je moet de tijd nemen om een bedrijf met veel kwaliteit eruit te pikken, en gedisciplineerd te werk gaan. Een indicatief bod doe je meestal omdat je zo het management kan ontmoeten en pas dan kan beslissen. Zes keer deden we een finaal bod, waarvan er dus vier lukten. Dat is een hoge succesratio in onze business.’

‘Ook door de hoge prijzen moet je wat voorzichtiger zijn en je tijd nemen. De waarderingen in private equity zijn sinds 2007, net voor de financiële crisis, niet meer zo hoog geweest. Ik zeg niet dat er opnieuw een crisis zal losbarsten, maar je moet in deze tijden voor de beste kwaliteit gaan. Wat meer betalen voor een topbedrijf is niet erg. Het ergste wat je kan overkomen is de zogeheten ‘kiss of death’: veel betalen voor iets van lage kwaliteit.’

Ik heb geen dynastieke visie voor de groep. Ian Gallienne CEO GBL

Hoe het met de genoteerde deelnemingen gaat, is publieke informatie. Hoe staat het met de niet-genoteerde?

Gallienne: ‘Webhelp haalt een 28 procent hogere brutobedrijfswinst dan in het bedrijfsplan. Het bedrijf is een specialist in de uitbesteding van bedrijfsprocessen en profiteert van de digitalisering. Corona betekende een enorme boost. Na een recente overname telt Webhelp 90.000 werknemers. Het is een megaspeler geworden.’

‘Bij Canyon verwachten we dat de verkoop in 2022 16 procent hoger zal zijn dan het oorspronkelijke plan. De vraag is fenomenaal, maar we kunnen niet volgen door het gebrek aan onderdelen die uit Azië komen. Gelukkig maakt de concurrentie hetzelfde mee. Met zijn verkoopplatform dat volledig op e-commerce draait, is een Canyon-fiets 20 procent goedkoper dan een fiets van de concurrentie. Tegen 2025 moet de verkoop verdubbelen.’

‘De pretparken van Parques Reunidos, waar we instapten in 2017, zagen door de pandemie hun omzet plots tot nul terugvallen. Intussen halen ze weer goede cijfers. In 2022 verwachten we dat de resultaten hoger uitvallen dan voor de pandemie. Al hoop ik dat de nieuwe coronagolven geen roet in het eten gooien. Voorlopig zitten we op verlies met deze investering, maar ik ben er zeker van dat we er nog geld mee gaan verdienen.’

‘De maker van computergames Voodoo, onze recentste aanwinst, heeft net een overname gedaan, waardoor hij niet alleen afhangt van publiciteit, maar ook van terugkerende inkomsten via spelersabonnementen. Het is nog te vroeg om iets over de cijfers te zeggen.’

Wat zijn uw criteria om in een onderneming te investeren?

Gallienne: ‘In de eerste plaats moeten we een goede visibiliteit hebben dat het bedrijf van langetermijntrends kan profiteren. We willen heel lang aandeelhouder zijn, niet voor de volgende vijf jaar. Ten tweede moet het bedrijf een platform hebben dat groei mogelijk maakt. Ten derde is een sterk management belangrijk, dat begrijpt welk type investeerder wij zijn. Daarnaast moet het passen in de mix van onze hele portefeuille, die groei en weerbaarheid combineert. Ten slotte zijn er nog een pak financiële criteria, maar daar ga ik u niet mee lastigvallen.’

‘Sommige sectoren sluiten we sowieso uit. Biotech bijvoorbeeld. Dat is toch van nature een beetje gokken? En je hebt er een zeer gespecialiseerd team voor nodig. Wij hebben die expertise niet.’

‘Een goed bedrijf moet je niet verkopen’, zegt u. U verkocht dit jaar wel al een pak aandelen van de bouwmaterialengroep Holcim? Is dat dan een slecht bedrijf?

Gallienne: ‘Toen we er 15 jaar geleden instapten, was dat een goede beslissing. Maar wat toen juist was, hoeft niet te betekenen dat het nu nog in aanmerking zou komen volgens onze selectiecriteria. Bovendien is wat rotatie nodig om nieuwe investeringen te kunnen doen.’

Ontex is meer dan gehalveerd sinds jullie instap in 2015. Tijd om afscheid te nemen? Of met extra geld over de brug te komen als dat nodig zou zijn?

Gallienne: ‘Ah, Ontex. Ik krijg er het meeste vragen over, terwijl de luiermaker slechts goed is voor 0,7 procent van onze portefeuille. Ontex gaat door een moeilijke periode. Het bedrijf kampt met een torenhoge kosteninflatie, terwijl zijn klanten - de supermarkten - het spel zeer hard spelen. Het bedrijf heeft strategische fouten gemaakt. Er is een nieuw management en nieuw bestuur, dat tot de allerbeste van België behoort, aangetreden. De situatie is niet hopeloos maar het herstel zal tijd vragen. We werken goed samen met ENA, een andere grootaandeelhouder in het bestuur. Of we er vers geld in zouden stoppen? Dat valt te bezien als dat nodig zou zijn. Daar kan ik nu niet op antwoorden.’

De situatie bij Ontex is niet hopeloos, maar het herstel zal tijd vragen. Ian Gallienne CEO GBL

‘Ontex is met Parques Reunidos onze enige noemenswaardige verlieslatende investering van de afgelopen tien jaar. 90 procent van de 9,1 miljard euro die we investeerden, leverde gemiddeld een verdubbeling op.’

Met de tak voor alternatieve investeringen Sienna Capital nemen jullie sinds kort vermogensbeheerders over, intussen goed voor een beheerd vermogen van 34 miljard euro. Wat is de strategie daarachter?

Gallienne: ‘Het diversifieert onze inkomstenstroom. Van dividenden ben je nooit zeker, zoals we tijdens de pandemie ervaarden. Vermogensbeheer voor derden levert constante inkomsten op. Je ontvangt een percentage van het beheerde vermogen en eventuele winstdeelnames. Bovendien is de wereld van vermogensbeheer zeer gefragmenteerd en kunnen wij via ons platform als consolidator optreden.’

©saskia vanderstichele

GBL was nooit meer waard dan nu, maar beleggers waarderen het niet. Het aandeel noteert 30 procent onder zijn intrinsieke waarde, terwijl sommige collega’s met een premie noteren.

Gallienne: ‘Ik ben niet blij met die korting, maar bekijk ze pragmatisch. We maken er gebruik van om eigen aandelen in te kopen. We spendeerden al 800 miljoen euro aan inkopen, en creëren op die manier waarde. Belangrijker dan de korting wegwerken is je intrinsieke waarde doen stijgen. Ik denk dat de markt zal inzien dat die hoge korting onterecht is als we sterke resultaten voorleggen.’

Vergelijkt u GBL met andere holdings om de prestaties te meten?

Gallienne: ‘Mijn enige benchmark is de beurs, met name de Stoxx Europe 50- index. Ik kijk bijna uitsluitend naar onszelf. Ik weet niet wat andere holdings precies doen. Als ik toch een holding als voorbeeld moet nemen, is dat Investor (van de Zweedse familie Wallenberg, red.). Die investeert net als wij zowel in genoteerde en niet- genoteerde bedrijven en heeft met EQT een private-equitypoot. Die laatste is bijna even groot als Investor zelf.’

Investor investeert veel in Zweden, GBL deed de voorbije jaren niets in België.

Gallienne: ‘Geografie behoort niet tot onze selectiecriteria. Als er mooie dossiers zijn in België, bekijken we ze zeker.’

Met de Fransman Bernard Delpit komt er begin 2022 een deputy-CEO naast u. Vanwaar die beslissing?

Gallienne: ‘Bernard zal operationele taken van me overnemen, waardoor ik meer tijd ‘on the road’ kan spenderen om deals te zoeken, te analyseren en te sluiten. Het laat me ook toe de rekrutering te blijven doen. Zo’n derde van mijn tijd gaat daarnaartoe. Voor je vijf goede mensen kan aanwerven, moet je er 50 zien. In onze business maakt toptalent het verschil, vandaar dat we ook de remuneratiepolitiek hebben gewijzigd om de mensen beter te kunnen betalen. Wij zijn een bedrijf van de negens en de tienen, niet van de achten.’

De banden met de Nationale Portefeuillemaatschappij van uw schoonbroer Gérald Frère werden in de lente verbroken. Zijn jullie elkaars concurrenten?

Gallienne: ‘Zeker niet. We vissen niet in dezelfde vijver. NPM investeert meestal in kleinere ondernemingen. De twee familietakken komen goed overeen. Ik zit in de raad van bestuur van NPM, en geef alle steun die ik kan. Bovendien bezit mijn vrouw nog 25 procent van NPM. Dat is toch aanzienlijk. En de twee takken zitten nog samen in andere familiale activa, zoals het wijndomein Cheval Blanc.’

U bent de schoonzoon van de vorige topman, de legendarische Albert Frère. Hebt u zelf al aan uw opvolging gedacht?