Inkomsten Accentis halveren na exit uit Slovakije

De mini-vastgoedvennootschap Accentis keldert na haar halfjaarresultaten, waaruit blijkt dat verschillende panden het moeilijk hebben.

De resultaten over het eerste halfjaar zijn na de verkoop van het kroonjuweel van het bedrijf, een logistieke site in Slovakije aan de Nederlandse vastgoedreus CTP , niet vergelijkbaar. Accentis keerde de opbrengst van de verkoop grotendeels uit via een kapitaalvermindering en dividend. De omvang van de eigenaar van semi-industriële gebouwen halveerde.

De huurinkomsten daalden van 7 naar 3,5 miljoen euro. De nettowinst zakte van 3,2 naar 0,6 miljoen. De bezettingsgraad bleef met 97,11 procent erg hoog, al brokkelde die tegenover vorig jaar met 1,64 procentpunten af.

Vermageringskuur

Accentis zet sinds de zomer zijn vermageringskuur verder. De site in Hamont-Achel is na een milieuregularisatie verkocht aan de huurder Punch Metals. Voor welke prijs dat gebeurde, deelt Accentis niet mee. In Overpelt onderhandelt Accentis over de verkoop van zijn kantoor aan Plascobel.

Uit Ieper komt slecht nieuws voor het bedrijf: een huurder heeft de tweede verdieping van een polyvalent complex verlaten en de activiteiten van de huurders op de eerste verdieping zouden niet stroken met de bestemming. Accentis onderhandelt daarover met de West-Vlaamse Intercommunale. Het pand staat te koop of te huur.

Op zijn belangrijkste site, het Business Center in Lier, gaat het beter. Daar leverde Accentis een extra aanbouw op voor het grafische bedrijf Xeikon. Alle ruimte die wegens de coronacrisis was vrijgekomen, is intussen weer in gebruik genomen. Accentis gaat er 1.500 zonnepanelen plaatsen die 30 procent van de elektriciteitsbehoefte dekken.

Zwarte Woud

Voor de fabriek in het Duitse Zwarte Woud blijft de toestand ongewijzigd. De huurder, de velgenmaker BBS, was in financiële moeilijkheden geraakt, maar de curator betaalt stipt en volledig de maandelijkse huur. De toekomst is onzeker, want er komt een herstructurering die ook de gebouwen en de logistiek zal treffen. De waardering van de site zakte met 0,33 miljoen euro tot 5,51 miljoen om rekening te houden met een mogelijk langere leegstand.

De portefeuille is volgens een onafhankelijke expert nog 51,55 miljoen euro waard, waarvan voor 9 miljoen euro panden in de boeken staan als 'activa bestemd voor verkoop'.