Mediobanca koppelt BNP Paribas aan Ageas

In een bankenrapport stellen analisten van Mediobanca dat BNP Paribas een goede zaak kan doen door de Belgische verzekeringsgroep Ageas over te nemen.

Voor de tweede dag op rij schiet Ageas omhoog. Nadat het aandeel maandag 3,5 procent was aangedikt, komt er dinsdag 4,1 procent bij. Een koerssprong die zo goed als zeker terug te brengen is tot een rapport van Mediobanca Securities over Europese banken.