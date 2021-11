Resilux schiet 34 procent hoger

Afgelopen nacht kwam Resilux met een verrassing van formaat. De West-Vlaamse ondernemer Pascal Vanhalst wil luidens een mededeling Resilux van de beurs halen tegen 235 euro per aandeel. Dat is een premie van 38,64 procent tegenover de slotkoers van donderdag. Vanhalst heeft al een akkoord met de familie De Cuyper (belang van 57,51%) op zak.

De FSMA liet de handel in Resilux nog niet meteen toe om iedereen de nodige tijd te geven het nieuws te verwerken. En zo krijgen beleggers ook de kans om bestaande limietorders te wijzigen of te schrappen. Bij de hervatting om 12 uur, schoot Resilux meteen 34 procent hoger tot 227 euro.

Volgens KBC Securities komt de biedprijs overeen met een ondernemingswaarde/brutobedrijfswinst-multiple van 9. Analist Guy Sips had een koersdoel uitstaan van 220 euro en dat gaat prompt de hoogte in tot 235 euro. 'Verder wachten we de publicatie van het prospectus af', klinkt het.