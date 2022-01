Sectorrotatie geeft Europese groeiaandelen zware tik

De sectorrotatie op de beurzen gaat onverminderd verder. Terwijl aandelen uit de ‘traditionele’ economie zoals brouwer AB InBev en telecomgroep Proximus vooruitgaan, krijgen groeiaandelen als Argenx zware klappen.

Op Wall Street zorgt een zware verkoopgolf van techaandelen opnieuw voor averij. De Nasdaq Composite tuimelt 2 procent lager. Sinds de top op 19 november corrigeerde de beursgraadmeter die volgestouwd is met groeiaandelen 9 procent. De brede S&P500-index duikt voor de vijfde dag op rij lager, en ook de met meer traditionele bedrijven gevulde Dow Jones geeft 1,3 procent prijs.

Ook in Europa maken de groeiaandelen een forse duik. De grootste verliezer is de Nederlandse AEX-index, die vol hippe techaandelen zit zoals de chipmachinemakers ASML , ASMI en Besi , de betaalspecialist Adyen of de internetholding Prosus . De AEX speelt 2,3 procent kwijt.

‘Het feit dat de Federal Reserve wellicht de inflatie frontaal gaat aanvallen met een meer havikachtige aanpak heeft de markten overrompeld’, zegt analist Fiona Cincotta van Citi Index. ‘Dat reflecteert zich in een correctie voor de groeiaandelen. Die zijn duur, en hun winsten liggen in een verre toekomst. Hoe hoger de huidige rente, hoe minder interessant de verdisconteerde winsten uit de toekomst worden. Bovendien hebben veel groeiaandelen hoge schulden, en zal hun financiering duurder worden.’

Balans afbouwen

‘De tech- en andere groeiaandelen hebben het meest geprofiteerd van de monetaire stimulus. Het is normaal dat zij nu het meest afzien in het vooruitzicht dat die stimulus eindigt’, zegt strateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis. ‘Sommige bestuurders van de Fed willen zelfs de balans afbouwen (de opbrengst van aflopende obligaties niet meer herinvesteren of obligaties verkopen, red.). Dat is nog nooit gelijktijdig met renteverhogingen gebeurd, vandaar de zenuwachtigheid op de markt.’

Als Wall Street de eerste vijf dagen niet positief kan afsluiten, zoals nu, is dat vaak een voorteken van een mager jaar. Een Belgische trader

‘Ik raad aan niet te snel in te stappen’, zegt een Belgische trader die anoniem wil blijven. ‘De voorbije keren was ‘buy the dip’ een goede strategie maar ik denk dat het nu anders is. Als Wall Street de eerste vijf dagen niet positief kan afsluiten, zoals nu, is dat vaak een voorteken van een mager jaar. Ik ben zelf aandelen aan het verkopen waar ik pakweg 200 procent of meer winst op heb. Ik merk dat anderen hetzelfde doen. Het is de reden waarom niet alleen groeibedrijven als het biotechbedrijf Argenx of de chipmaker Melexis zware klappen incasseren, maar ook fel gestegen aandelen uit meer traditionele sectoren zoals de holding D’Ieteren .’

‘We zien veel klanten verkopen, met hoge volumes tot gevolg’, zegt een andere trader. ‘Ze wijzen meestal op de dure waardering. Daarom vallen ook bedrijven als de chemiedistributeurs Azelis in Brussel of IMCD in Amsterdam, waar de strategie gestoeld is op overnames en die peperduur noteren, 6 à 8 procent terug. Ook fel gestegen vastgoedbedrijven waar de waardering op groei steunt, zoals VGP, WDP of Montea, krijgen klappen door de hogere rente.’

AB InBev

Achtergebleven, goedkope bedrijven uit de traditionele economie houden beter stand. In Brussel won brouwer AB InBev 2,3 procent en stegen telecomgroepen Telenet en Proximus ongeveer 2 procent.

Stevige dips zien wij nog altijd als koopkansen, zowel in de technologie als de traditionele economie. Philippe Gijsels Strateeg BNP Paribas Fortis