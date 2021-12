Sipef: met wuivende palmen naar recordjaar

Voor de plantageholding Sipef was 2021 een jaar van geleidelijk herstel, met een stevige versnelling in de zomer. Een goede productie in combinatie met torenhoge palmolieprijzen moet recordresultaten opleveren.

Het jaar begint voor Sipef in minder gunstige omstandigheden (1). Begin december 2020 kondigt Indonesië een forse verhoging van de exportheffingen op palmolie aan. Voor de Schotense specialist in tropische landbouw betekent dat dat elke stijging van de palmolieprijs wordt afgeroomd. ‘Op korte termijn is dit zeer vervelend voor ons’, zegt topman François Van Hoydonck.

Tegenover het rampjaar 2019 zijn de jaarresultaten een verademing. Dankzij een hogere palmolieproductie en een mooi herstel van de palmolieprijs in de tweede jaarhelft is er weer winst en kan er voor de aandeelhouders een dividend af. De koersreactie is echter lauwtjes (2), ook al stelt Sipef voor 2021 ‘betere resultaten’ in het vooruitzicht.

Minder rubber en thee

Meer enthousiasme is er begin maart (3), wanneer Sipef de helft van zijn rubberactiviteiten en zijn theeplantage op Java verkoopt. De overnemer van dochter PT Melania is de rubbergroep Shamrock. De deal strookt met Sipefs ambitie om een zuivere producent van duurzame palmolie te worden.

De productiecijfers van begin april zijn een meevaller (4). De palmolieproductie is met 17 procent toegenomen in het eerste kwartaal. Daarmee is de groep goed op weg om de beloofde productieverhoging van meer dan 10 procent in 2021 waar te maken. En in plaats van ‘betere’ verwacht Sipef nu ‘aanzienlijk betere’ resultaten.

Eind juni (5) schiet het aandeel steil omhoog wanneer Indonesië een verlaging van de exportheffingen aankondigt. De reserves van het staatsfonds dat het biodieselprogramma financiert - Indonesië mengt van palmolie vervaardigde biobrandstof bij de diesel - zijn weer aangevuld. Voor Sipef verbeteren de winstverwachtingen aanzienlijk: het zal nu een pak meer kunnen profiteren van de sterke palmolieprijs.

Na een sterk voorjaar zakt die prijs in juni wat terug om in de zomer een rally in te zetten en in november rond 1.300 dollar per ton te pieken. De reden voor de klim: een krappe markt, waarbij ook zwakke oogstprognoses voor concurrerende oliën een rol spelen.

Meerwaarde

De combinatie van een hoge palmolieprijs (gemiddeld meer dan 1.100 dollar) en een 18 procent hogere palmolieproductie laat Sipef toe een prima halfjaarrapport (6) voor te leggen. Inclusief de meerwaarde van 11 miljoen dollar op de verkoop van PT Melania loopt de nettowinst op tot 43,5 miljoen dollar. Sipef komt voor het eerst met een becijferde jaarwinstprognose en die mag er zijn: tussen 60 en 70 miljoen dollar zonder rekening te houden met PT Melania.

Ik verwacht de komende jaren een sterke markt voor palmolie. François Van Hoydonck CEO Sipef

Als na de zomer de aardolieprijs een stevige rally inzet, heeft dat ook een opzwepend effect op de palmolieprijs (7). De veelzijdige rode olie wordt concurrentiëler om in motorbrandstoffen te verwerken. In een gesprek met De Tijd zegt Sipef-topman Van Hoydonck dat hij de komende jaren ‘een structureel sterke markt’ verwacht met een groeiende vraag.

De tradingupdate van eind oktober (8) bevestigt de positieve productietrends, al verwacht Sipef wel een lagere groei in het vierde kwartaal. Mee door de sterke palmoliemarkten gaat de jaarprognose omhoog naar ‘rond 80 miljoen dollar’, waarbij nog de meerwaarde van 11 miljoen dollar op de verkoop van PT Melania geteld moet worden. Daarmee wordt 2021 een recordjaar voor Sipef.

De redactie koos de markantste aandelen van het jaar. Morgen: Brederode