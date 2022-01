'Vastgoedprijzen zullen op korte termijn niet dalen'

Een toren van Xior met studentenhuisvesting in Groningen. De vastgoedgroep rijgt de overnames aan elkaar, maar de kapitaalverhogingen die daarvoor nodig zijn, wegen op de koers.

Het beurshuis Kepler Cheuvreux promoveert de vastgoedbedrijven Befimmo en Xior naar de kooplijst, terwijl Ascencio en Montea eruit verdwijnen. Bij de ‘top picks’ prijkt alleen VGP als Belgische naam.

De analisten van Kepler Cheuvreux publiceerden een lijvig rapport van 188 pagina’s over de Europese vastgoedsector. Sommige beleggers zijn bang dat de fors hogere inflatie tot renteverhogingen leidt, wat de waardering van vastgoed op lange termijn onder druk kan zetten. De analisten zijn daar redelijk gerust op. ‘Hoewel dit een risico is, zullen door de vermoedelijk afnemende inflatiedruk, de verankerde inflatieverwachtingen en de fors reële negatieve interestvoeten (de rente min de inflatie, red.) de vastgoedprijzen op korte termijn niet dalen.’ Bovendien zijn huurcontracten vaak gekoppeld aan de inflatie, waardoor ze een goede bescherming bieden tegen geldontwaarding.

De analisten stellen een discrepantie vast tussen de markt van fysiek vastgoed en die op de beurs. De prijzen van woningen zijn in alle landen gestegen, terwijl veel residentiële vastgoedvennootschappen op de beurs onder hun intrinsieke waarde noteren. Residentieel vastgoed geniet dan ook de voorkeur. Daarom promoveren het Duitse LEG Immobilien en het Zweedse Bonava, die woningen en appartementen verhuren, naar de favorietenlijst.

Herstelkandidaten

Daarnaast zet Kepler in op herstelkandidaten na de coronapandemie. De Franse winkelspeler Klépierre en de kantoorspeler Gecina komen daardoor bij de favorieten terecht. Omdat ook de overnamemarkt in vastgoed boomt, krijgt de seriële Zweedse overnemer Nyfosa een stek.

VGP zet de groeicijfers neer van een start-up en is met zijn landbank van 13,8 miljoen vierkante meter goed geplaatst om beter te presteren dan de sector. Frederic Renard Analist Kepler Cheuvreux

De enige Belg bij de zes ‘top picks’ is de magazijnverhuurder VGP . ‘VGP zet de groeicijfers neer van een start-up en is met zijn landbank van 13,8 miljoen vierkante meter goed geplaatst om beter te presteren dan de sector', oordeelt analist Frederic Renard. 'Wij voorspellen een rendement van meer dan 20 procent op het eigen vermogen en een beursrendment boven 20 procent in 2022 en 2023.' Het koersdoel stijgt tot 288 euro.

Keplers ‘top pick’-lijst haalde vorig jaar een rendement van 21 procent. De minst geliefde vastgoedaandelen zijn Alstria, Entra en Wereldhave.

Befimmo

Het rapport leidt voorts tot enkele ratingwijzigingen bij Belgische namen. Twee aandelen die vorig jaar ondermaats presteerden, promoveren van ‘houden’ naar ‘kopen’. Bij de eerste, Befimmo , stijgt het koersdoel met 2 euro tot 39. 'Hoewel het investeringverhaal niet opwindend lijkt, zijn er verschillende redenen waarom de interesse in de kantoorverhuurder weer kan toenemen, naast zijn lage waardering’, menen de analisten. ‘Een: het positieve winstmomentum zal beginnen te herstellen. Twee: verkooptransacties zullen de intrinsieke waarde ondersteunen. Drie: Befimmo presenteert binnenkort een nieuwe strategie, wat een katalysator kan vormen. En vier: een overnemer zou wel eens een premie op tafel kunnen leggen.’

300 miljoen vuurkracht xior Met een vuurkracht van 300 miljoen euro kan Xior blijven inspelen op de groeimogelijkheden in de sector van de studentenhuisvesting.

Bij Xior blijft het koersdoel op 57 euro. 'De kapitaalverhoging van december om de portefeuille studentenkoten van Quares over te nemen heeft zwaar gewogen op de koers’, luidt de redenering. ‘Hoewel Covid-19 sommige investeerders nog tegenhoudt, heeft Xior met zijn cijfers bewezen erg weerbaar te zijn. De huidige koers is een instapgelegenheid. Xior kan met een vuurkracht van zo’n 300 miljoen euro blijven inspelen op de groeimogelijkheden in de sector.’

De rating van Montea zakt daarentegen van ‘kopen’ naar ‘houden’, hoewel het koersdoel stijgt van 129 naar 135 euro. 'We zijn een beperkt opwaarts potentieel, zelfs bij een hogere groei die vooral gedreven is door huurindexatie.' Niet iedereen is het daarmee eens. Vorige week gaf de zakenbank Berenberg nog een uitdrukkelijk koopadvies aan de magazijnier. Door de grote landbank kan de groei hoger liggen dan verwacht, oordeelt Berenberg.

Ascencio

Bij Kepler degradeert ook Ascencio van ‘kopen’ naar ‘houden’, ondanks een koersdoel dat 2 euro stijgt tot 55 euro. ‘Ascencio is een stabiele winkelverhuurder met 40 procent blootstelling aan de defensieve voedingssector. En het blijft een sterke dividendspeler met een houdbaar brutorendement van 6,8 procent. Maar ons koersdoel is bereikt.'

De Belgische vastgoedaandelen die een koopadvies krijgen, zijn naast de genoemde nog Cofinimmo , Aedifica , Care Property , Immobel , Atenor , en Intervest O&W .