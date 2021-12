Erdogan duwt lira nóg lager

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is druk bezig zijn eigen monetaire ruiten in te gooien. Het gevolg is een eindeloze val van de lira. Op de beurs in Istanboel worden de noodremmen weer geactiveerd.

Het rampzalige monetaire beleid in Turkije eist zijn tol, want de lira blijft in rap tempo dalen. Inmiddels krijgt u voor 1 euro maar liefst 20 liras. De reden: een duidelijk signaal dat president Erdogan na het ontslag van zowat alle kritische beleidsmakers de monetaire kamikaze - een lagere inflatie najagen met lagere rentevoeten - die de bevolking zienderogen verarmt met overtuiging wil voortzetten.

Vlog over onder andere het Turkse monetaire wanbeleid

'We gaan de rente verlagen. Verwacht niets anders van mij', zei Erdogan zondagavond op televisie. 'Als moslim doe ik wat de islamitische leer van mij verwacht.' Sinds begin dit jaar is de lira een onwaarschijnlijke 52 procent van zijn waarde verloren tegenover de euro.

Turkije zucht onder een gierende inflatie. Er is een consensus in de economische wetenschap over het medicijn daarvoor: het verhogen van de rente. Maar in plaats daarvan verlaagde de Turkse centrale bank vorige week de rente. Dat komt omdat Erdogan zegt te geloven dat juist een renteverlaging passend is om de hoge inflatie in te dammen.

Alsof renteverlagingen in een tijd van hoge inflatie nog niet genoeg waren, blijft Erdogan met nieuwe uitspraken de val van de lira stimuleren. Vorige week pleitte hij nog voor een forse verhoging van het minimumloon. Een maatregel die de inflatie naar alle waarschijnlijkheid nog meer zou aanwakkeren.

De kapitaalvlucht neemt inmiddels zulke ernstige vormen aan dat de Turkse beurs - ondanks de dreiging van hoge inflatie - loodrecht naar beneden gaat. Vrijdag moesten al automatische remmen worden ingeschakeld door de Turkse autoriteiten om paniek te voorkomen en dat is maandag herhaald.

De toonaangevende index, de Borsa Istanbul 100, won aanvankelijk tot 3,1 procent maar daarna verdween het vertrouwen en dook de graadmeter 5 procent lager. Daarop sprong een figuurlijke zekering en werd de handel stilgelegd. Bij de hervatting van de handel was er geen beterschap: de index zakte tot 8 procent.