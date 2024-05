Wall Street: Daar zijn de memeaandelen weer

In afwachting van verse inflatiecijfers over de maand april bleven de Amerikaanse beursindexen dicht bij huis. Het memeaandeel GameStop animeerde maandag de beurshandel.

Er zat maandag weinig beweging in de beursindexen. De Nasdaq won 0,3 procent terwijl de Dow Jones daarentegen 0,2 procent afbrokkelde. De industriebarometer zag daarmee een winstreeks van acht opeenvolgende dagen gestuit. Dat Wall Street maandag zo dicht bij huis bleef, heeft veel te maken met de nakende update over de inflatiecijfers in de VS.

'De uiterst belangrijke inflatiecijfers van deze week komen na een rally van drie weken en net op het moment dat de S&P500 in de buurt kom van haar recordhoogte van maart', zegt analist Chris Larkin van de tradingdesk van Morgan Stanley.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceert woensdag de inflatiecijfers van april. 'Een verlenging van de huidige rally zal afhangen van de vraag of beleggers na de cijfers van deze week nog altijd hetzelfde denken over eventuele renteverlagingen', stelt Larkin.

Beleggers kijken daar met meer dan gewone aandacht naar uit, omdat de inflatie de jongste drie maanden telkens hoger was dan voorzien. Daardoor signaleerde de Amerikaanse centrale bank begin deze maand dat ze de geplande renteverlagingen uitstelt. Zwakker dan verwachte jobcijfers in de VS doen de hoop op een renteknip toch weer opflakkeren.

Memehype

Hoewel het renteklimaat de voorbije twee jaar radicaal veranderd is, werden beleggers maandag even terug gekatapulteerd naar 2021. Toen maakte iedereen op Wall Street en daarbuiten kennis met GameStop , een kwakkelende Amerikaanse gamingketen.

In volle coronapandemie ging de beurskoers van GameStop ging explosief de hoogte in nadat een legertje kleine beleggers via het socialmediaplatform Reddit had afgesproken om en masse aandelen van het bedrijf op te kopen, onder meer om shortsellers - die speculeerden op een daling van het aandeel - eens een stevige hak te zetten. GameStop groeide daarmee uit tot het memeaandeel bij uitstek.

Maandag lijkt die beleggershype even helemaal terug: GameStop spurtte in een mum van tijd zo'n 110 procent hoger, waarna de handel in het aandeel werd stilgelegd. Die nieuwe koersexplosie was het gevolg van één tweet van 'Roaring Kitty', het pseudoniem van de amateursbelegger Keith Gill, die ook in 2021 de hype rond het GameStop mee aanvuurde. Na drie jaar van online radiostilte suggereerde Gill met zijn tweet opnieuw actief te zullen worden op de markt.