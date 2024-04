Wall Street: Meta onderuit, beursnieuweling Rubrik vlamt

Tegenvallende groei- en inflatiecijfers doen Wall Street op de rem trappen. De forse investeringsplannen van Meta Platforms stuiten op scepticisme bij beleggers.

Het was een felrode opening op de Amerikaanse beurzen donderdagochtend. Beleggers verslikten zich in hun koffie bij het doornemen van de groei- en inflatiecijfers in de VS over het eerste kwartaal van 2024.

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal met maar 1,6 procent op jaarbasis gegroeid, tegenover 3,4 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar. Economen hadden op een groei van 2,5 procent gerekend. Bovendien steeg de kerninflatie, de favoriete maatstaf van de Amerikaanse centrale bank (Fed), sterk dan verwacht naar 3,7 procent, tegenover 2 procent vorig jaar.

Stagflatie

Vertragende economische groei en de inflatie die hardnekkig boven de doelstelling van de centraal bankiers blijft hangen: het woord 'stagflatie' is terug van weggeweest. De term wijst op de combinatie van zeer lage of afwezige groei en hoge inflatie.

'Het gepraat over stagflatie zal in het zog van de jongste macro-economische data toenemen', zegt hoofdstrateeg Ian Lyngen van de investeerder BMO Capital aan Bloomberg. 'Maar we maken ons weinig zorgen over een stagflatiescenario zolang de arbeidsmarkt zo sterk blijft.'

Meta-analyse

In de loop van de sessie boekten de beurzen een gedeeltelijk herstel. Rond 21u noteert de Dow Jones 1 procent lager, de Nasdaq verliest 0,5 procent. Vooral Meta Platforms liep in de kijker, daags na de publicatie van zijn kwartaalupdate. De cijfers oogden op zich erg fraai, maar beleggers schrokken bij het zien van de gespierde investeringsplannen.

Meta verwacht dat de kapitaaluitgaven dit jaar zullen uitkomen op 35 tot 40 miljard dollar, een stuk meer dan eerder voorzien. Het gevolg is een koersval van 10 procent. Een stevige tik, maar in het licht van de steile opgang van het aandeel het afgelopen anderhalf jaar - het vervijfvoudigde in waarde - ook enigszins te relativeren.

'De sterke groei over het voorbije kwartaal wordt overschaduwd door de hogere investeringen en voorzichtige outlook', zegt analist Brent Thill van het beurshuis Jefferies. 'Wij geloven echter in het succesvolle trackrecord van Meta, dat er in het verleden in geslaagd is investeringscycli te vertalen in betekenisvolle rendementen.

Beursnieuweling

De New York Stock Exchange mocht met de databeveiliger Rubrik ook een nieuweling verwelkomen. De aanloop naar de beursgang van Rubrik was al veelbelovend: de begeleidende zakenbanken konden dankzij de grote vraag de intekenprijs vastprikken op 32 dollar, boven de eerder aangekondigde vork van 28 tot 31 dollar.

Beleggers deden daar nog een stevige schep bovenop: Rubrik schoot bij zijn debuut meteen tot 20 procent hoger, tot 38,8 euro. Het bedrijf haalde met zijn beursgang zo'n 750 miljoen dollar op.