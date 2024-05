Wall Street: Nasdaq sluit op record

Beleggers krijgen een stevige bak met informatie te verwerken: nieuwe AI's, de woorden van Powell en de memeaandelen die in ijltempo opveren.

De Amerikaanse graadmeters vervolgen hun hausse van de afgelopen dagen. De Dow Jones veerde 0,3 procent op, terwijl de techbeurs Nasdaq naar een record van 16.511 punten klom met een winst van 0,8 procent. Dat gebeurde na een dag vol nieuws van alle fronten die beleggers aangaan.

We beginnen met de Amerikaanse centrale bank (Fed) en de vraag waar beleggers al sinds eind vorig jaar eindeloos mee in hun hoofd zitten: wanneer komt de eerste renteknip en hoeveel zal de Fed er dit jaar uiteindelijk afdoen? De markt luisterde dan ook aandachtig toe toen Fed-voorzitter Jerome Powell sprak op een bijeenkomst in Amsterdam.

'De huidige beleidsrente volstaat om de inflatie af te remmen', klonk het daar. Hij herhaalde nog eens dat het hem onwaarschijnlijk lijkt dat de Fed de rente op korte termijn zal verhogen.

Dat kan de klim van de Nasdaq vandaag wat verklaren, want met name technologie-aandelen zijn zeer rentegevoelig. Hogere rentes verkleinen de huidige waarde van toekomstige winsten. Juist groeibedrijven moeten het vooral van winsten uit de toekomst hebben.

'Onze visie is momenteel dat de rente vooral lang genoeg op het huidige niveau moet blijven', klonk het voorts bij Powell. Even voor het gesprek bleek dat de Amerikaanse fabrieksinflatie in april hoger dan verwacht uitkwam. Economen gaven echter aan dat het eerder om een 'gemengde zak' ging omdat de categorieën die van belang waren - voor de favoriete inflatiemaatstaf van de Fed - nog wel meevielen qua prijsklim. Powell beaamde die lezing.

Artificiële intelligentie

Populair beursthema nummer twee: AI, de aanvoerder van de rally sinds eind begin dit jaar in met name techaandelen. Maandag kwam OpenAI al met een nieuwe chatbot die met je kan babbelen en liedjes zingen, dinsdagavond maakte ook Google een nieuw AI-model bekend. De CEO van Google-moeder Alphabet , Sundar Pichai, beweerde op de jaarlijkse I/O-conferentie voor ontwikkelaars dat AI een nieuwe wereld voor zoeken inluidt.

Amerikanen krijgen binnenkort een zogenaamd AI-overzicht te zien bij een zoekopdracht op Google. Dat is een automatische samenvatting van de zoekresultaten met daarbij ook nog andere informatie. AI Overview is ook in staat om meer complexe vragen te beantwoorden waarop geen eenvoudig antwoord te vinden is op het web. Alphabet won 0,6 procent tot 171,93 dollar.

De AI-modellen van Google heten Gemini en ze worden gebruikt in tal van diensten van Google Workspace, zoals Gmail. Daar kunnen ze mails doorzoeken en videoconferenties van Google Meeting samenvatten. De nieuwste versie Gemini Pro 1.5 kan je tot duizenden pagina’s tekst of meer dan een uur aan video voederen.

Daarnaast werd een prototype van Astra getoond. Dat is een technologie waarbij AI in realtime beelden van een smartphonecamera analyseert. Analisten moeten nog reageren op de toekomstverhalen van Pichai. Alphabet toont dat het meespeelt in de top van generatieve AI, maar de vraag is of de onderneming dat kan omzetten in even lucratieve advertentie-inkomsten als wat ze nu al binnenhaalt met haar zoekmachine Google.

Memeaandelen

Ook dinsdag opende het aandeel maal twee, maar die koersklim was afgezwakt tegen het slot. Maar de spelletjesketen ging nog altijd 60 procent hoger de dag uit.