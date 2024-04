Wall Street met vertrouwen richting cijferstorm

Een trader op de beursvloer in New York.

Beleggers praten zichzelf wat moed in aan de vooravond van een reeks belangrijke kwartaalrapporten. De landbouwgroep CNH Industrial zit in de ramsj door een onverwachte personeelswissel.

Geen blauwe maandag op Wall Street vandaag. Vorige week vielen de aandelenmarkten ten prooi aan pessimisme over de stijgende rente, maar met een winst van respectievelijk 1,1 en 1,5 procent veren de Dow Jones en de Nasdaq vlotjes op. Beleggers kijken met herwonnen optimisme uit naar het tweede deel van deze beursweek, wanneer een aantal kanonnen uit Silicon Valley kwartaalcijfers publiceert.

Dinsdagavond komt de autobouwer Tesla met kwartaalcijfers, daarna volgen nog Meta , Microsoft en Alphabet . De waardering van Amerikaanse aandelen wordt gesteund door de stevige fundamentals, maar het is opletten voor de impliciete groeiverwachtingen die inmiddels verrekend zijn in de beurskoers van heel wat Amerikaanse ondernemingen. Dat zeggen de strategen van Citi nu het resultatenseizoen in de VS op kruissnelheid komt.

Er is in de huidige markt weinig ruimte voor een economische terugval, laat staan een krimp. Scott Chronert Citi-strateeg

'Er is in de huidige markt weinig ruimte voor een economische terugval, laat staan een krimp', zegt Citi-strateeg Scott Chronert. 'Dit kan ervoor zorgen dat marktparticipanten tijdens dit resultatenseizoen wat winst van tafel te nemen.'

Laagconjunctuur

Bij Tesla is de vrees voor een slecht kwartaalrapport het grootst. Om de verkoop van zijn elektrische bolides aan te zwengelen, snijdt de autobouwer nog maar eens in zijn verkoopprijzen op enkele belangrijke markten. Op die manier wil Tesla zijn oplopende voorraden afbouwen. Hoewel het, ondanks eerdere prijsverlagingen, nog altijd een van de meest winstgevende autobouwers op de planeet is, baren de tanende verkoopvolumes zorgen.

Het productieapparaat van de groep moet immers op volle capaciteit draaien om zijn winstmarges te behouden. In tandem met die kortingsacties bij Tesla zetten beleggers ook het aandeel in het uitstalraam. Dat is maandag niet anders: het bedrijf van Elon Musk gaat opnieuw zo'n 3 procent in het rood.

De producent van landbouwmachines CNH Industrial krijgt dan weer een forse tik na een onverwachte wissel aan de op. Vanaf juli neemt Gerrit Marx het roer over van Scott Wine, die sinds 2021 CEO was bij CNH. 'Wine heeft besloten het bedrijf te verlaten na de succesvolle uitvoering van ons in 2021 opgestelde businessplan', klinkt het. 'Hij heeft in drie opeenvolgende jaren een recordomzet en ongeziene brutomarges gerealiseerd.'

Beleggers en anlisten vinden de exit dan ook een spijtige zaak. 'De visie van Wine begon net vruchten af te werpen, en het feit dat CNH nu ook zijn beleggersdag uitstelt betekent dat er een belangrijke katalysator voor het aandeel wegvalt', zegt analist Michael Feniger van de Bank of America.

Het afscheid komt bovendien op een moment dat de conjunctuur in de landbouwsector tegenzit. Bank of America knipt door de toegenomen onzekerheid zijn advies bij van 'kopen' naar 'houden'.