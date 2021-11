Abercrombie & Fitch tuimelt | Ook Zoom krijgt klappen

Techaandelen krijgen een tik nu de rente oploopt. Abercrombie & Fitch krijgt een forse klap door margevrees.

De Amerikaanse beurzen staan in hun achteruit. Vooral de technologiebeurs Nasdaq levert een stevige 1 procent in als gevolg van de oplopende rente in de VS. Hogere rentes doen de huidige waarde van toekomstige winsten zakken. En juist bij groeibedrijven - vaak tech - heeft dat een grote impact omdat bij die ondernemingen de grootste winsten in de toekomst liggen.

De rente stijgt weer de jongste dagen nu de Amerikaanse president Joe Biden de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, een tweede termijn van vier jaar geeft.

Abercrombie & Fitch

Als Abercrombie & Fitch met cijfers komt, is dat voor de redacteur van dit artikel altijd een leuk momentje, omdat hij dan met een goed excuus mooie mannen op de webpagina van De Tijd kan plaatsen. Maar de aandeelhouders zullen vandaag wat minder in hun nopjes zijn, want het kledingbedrijf krijgt een forse klap van bijna 16 procent op de beurs.

Een beetje vreemd wel, want de derdekwartaalresultaten waren prima. De omzet steeg met 10,4 procent naar 905,2 miljoen dollar, iets meer dan verwacht. De brutomarge zakte met 30 basispunten tot 63,7 procent, maar volgens het bedrijf bedroeg de impact van hogere transportkosten bijna 300 basispunten. A&F wist die te counteren door minder kortingen toe te kennen. De gezuiverde nettowinst per aandeel belandde op 86 dollarcent, 18 cent meer dan verwacht.

Abercrombie lanceert ook een nieuwe aandeleninkoopprogramma van een half miljard dollar.

Analisten schrijven de afstraffing van dinsdag toe aan de vrij hoge waardering van het aandeel. Sinds begin dit jaar is het ruimschoots verdubbeld in waarde. Een tweede reden is de vrees voor margedruk. De nettowinstmarges bij A&F zijn erg dun, zodat een stijging van de logistieke kosten het bedrijf in de rode cijfers kan storten.

Best Buy

Ook Best Buy krijgt een forse dreun van 15 procent. De Amerikaanse winkelketen van consumentenelektronica kwam met een omzetprognose voor het vierde kwartaal die onder de analistenramingen ligt. Het voorspelt een vergelijkbare omzetevolutie tussen min 2 procent en plus 1 procent. Het gemiddelde daarvan (-0,5%) is lager dan de +0,1 procent waar analisten tot dusver van uitgingen.

Best Buy vreest - net als zijn Britse sectorgenoot AO World (zie post van 11.49 uur) - voor tekorten tijdens de cruciale kerst- en nieuwjaarsperiode. De aanvoer is verstoord door problemen bij zowel de productie (tekorten aan grondstoffen, chips en andere onderdelen) als in de transportketen (vertraging in de havens, tekort aan truckers en aan containers…).

Een van de producten die mogelijk in onvoldoende grote hoeveelheden in de rekken zullen liggen, zijn iPhone-modellen. Die verkopen niet alleen als zoete broodjes, ze werken ook als een magneet op klanten die vaak nog iets anders kopen in de winkel.

Zoom

En we zijn nog niet klaar met het uitdelen van rode lantaarns, want ook het videobelbedrijf Zoom ligt afgepeigerd in de hoek van de boksring met een tuimeling van 17 procent.

De groep zag de omzet tijdens het derde kwartaal met 35 procent stijgen tot 1,05 miljard dollar, bleek maandag nabeurs. Het kwartaal voordien bedroeg de omzetgroei nog 54 procent en een jaar eerder, in volle lockdown, was dat 360 procent. Zoom gaat dus als gevolg van de heropening van de economie door een groeivertraging.

Zoom heeft ook af te rekenen met stevige concurrentie van Cisco (Webex) en Microsoft (Teams) op de bedrijvenmarkt. Zoom probeert met nieuwe producten door te breken op die markt. Het mislukte in een poging om Five9 over te nemen, een specialist in callcentersoftware.