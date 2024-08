Analisten: 'Ondanks bodemwaardering is Alfen nog niet out of the woods'

De geplaagde laadpalenproducent Alfen krijgt geen eerherstel bij beleggers ondanks een beter dan verwachte omzetgroei en een tijdelijke vrijstelling van afspraken met schuldeisers. 'Er wachten Alfen nog moeilijke maanden', klinkt het bij analisten.